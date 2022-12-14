Правда ли, что в львовской клинике предлагают ДНК-тест на „ген москаля“?

Зато поиск по тексту двух соседних объявлений, висящих на той же доске, показал, откуда были скопированы эти постеры. Первое объявление — слева — это сообщение о программе вакцинации, взятое с сайта украинской клиники „Медиком“. У этой сети клиник шесть филиалов , при этом все они находятся в Киеве. Филиалов во Львове у „Медиком“ нет.

Судя по информации в каталоге клиник и поиску по Google Maps, всего пять лабораторий во Львове предлагают ДНК-тест на отцовство (первый пункт в списке предлагаемых услуг на рекламном постере). Мы проверили сайты всех пяти медучреждений и ни на одном не нашли упоминание теста на „гены москалей“. Кроме того, фирменный стиль этих пяти лабораторий отличается от оформления трёх постеров, которые можно видеть на фотографии, якобы сделанной в одной из львовских лабораторий. Поиск онлайн по тексту объявления („ДНК тест на гени москалів — 6500 грн; За результатами тесту видається офіційний документ про те, що ви є чистокровний українець“) тоже не дал результатов.

Ни один из источников, опубликовавших снимок доски объявлений, не уточнил, в какой именно лаборатории Львова он был сделан. Некоторые СМИ ссылаются на Telegram-каналы. А Telegram-каналы утверждают, что фотографию прислал подписчик. Самая ранняя найденная нами публикация появилась в Telegram-канале „Срочно и точно. Новости войны“ вечером 30 ноября 2022 года. В конце поста автор пишет: „Спасибо Евгению и его родственнице за информацию“. При этом в посте нет ни ссылки на профиль Евгения, ни уточнения названия лаборатории.

Отдельно стоит отметить, что подобные тесты, якобы предлагаемые львовской лабораторией, даже в теории не могут точно разграничить „гены украинца“ с „генами русского“. Авторы одного из самых обширных исследований генотипа славян пришли в выводу, что большинство восточных славян (русские, белорусы и украинцы) генетически очень похожи. К тому же у подобных ДНК-тестов есть много ограничений. Например, результаты одного человека могут меняться со временем, поскольку лаборатории расширяют список протестированных клиентов и дополняют базу данных, с которой потом сверяют исследуемый образец. В любопытном эксперименте 2019 года журналисты попросили пару близнецов (с практически идентичными ДНК) сделать тест на национальность в пяти разных лабораториях. Во всех пяти случаях результаты близнецов отличались друг от друга, и их национальности менялись от теста к тесту. После этого генетик одной из этих лабораторий сказал, что определении национальности человека по его ДНК — это наполовину наука, наполовину искусство. Несмотря на это, компании (в том числе и украинские) все равно предлагают подобные тесты на национальность.

Тем не менее, по совокупности проанализированных фактов можно с высокой степенью уверенности утверждать, что „тест на гены москалей“ — выдумка анонимного интернет-пользователя. Скорее всего, кто-то создал постер на компьютере, повесил на случайную доску объявлений, сделал снимок и распространил его через Telegram. Ни одна лаборатория во Львове не рекламирует подобный тест онлайн. Да и два других объявления на фотографии, скорее всего, были скачаны из интернета и добавлены на доску для придания достоверности этому фейку.

Итог: Фейк