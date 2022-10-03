Правда ли, что во Львовской области готовят референдум о присоединении к Польше?
По Сети разошлись фотографии коробки с бюллетенями для голосования. Если верить содержанию бюллетеней, они касаются референдума по выходу Львовской области из состава Украины и присоединении её к Польше. Мы проверили, насколько правдоподобно выглядят эти бюллетени.
Вот что сообщил телеканал „Царьград» 27 сентября: „Во Львовской области готовят референдум о присоединении к Польше. СМИ сообщили ещё об одном голосовании, про которое пока никто не говорит. В Сети появилось фото коробки с бюллетенями для голосования. Судя по всему, кто-то готовит проведение референдума по выходу Львовской области из состава Украины и присоединении её к Польше. „Вы за выход Львовской области из состава Украины и вхождение в состав Республики Польша?“ — говорится в документе. И ниже приведены два варианта ответа: „да“ и „нет“. При этом на каждом бюллетене стоит печать с польским гербом и надписью „Государственная избирательная комиссия“ на польском языке“.
Эта информация, в большинстве случаев сопровождавшаяся фотографиями распечатанных коробок с бюллетенями, появлялась также на таких ресурсах, как „Новости восточной ленты», „Независимый Красноярск», „Блокнот», а также в ряде популярных Telegram-каналов.
Кроме того, экс-депутат Верховной рады Илья Кива в своём Telegram-канале ещё 22 сентября утверждал, что „Зеленский сегодня сообщил президенту Польши Дуде о готовности проведения референдумов во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях для присоединения данной территории к Польше“. А сайт „Репортёр“ 28 сентября сообщил, что „о необходимости передать полякам эту часть Украины в качестве „компенсаций“ со стороны России накануне высказался польский президент Анджей Дуда“.
Начнём с последнего утверждения. В середине сентября в своём интервью еженедельнику Wprost президент Польши Анджей Дуда, отвечая на вопрос о репарациях от России за Вторую мировую (ранее Сейм принял аналогичную резолюцию в отношении ФРГ), заявил: „Германия начала Вторую мировую войну и напала на Польшу. Конечно, Россия присоединилась к этой войне позже, поэтому я считаю, что мы должны требовать репараций и от России“, добавив, что Польша будет требовать компенсаций от Москвы „на следующем этапе“. Он повторил свою мысль на Генассамблее ООН несколько дней спустя. Однако ни о каких землях, тем более украинских, речь не шла. Репарации, как правило, предполагают денежные переводы.
Далее, распространённая Ильёй Кивой новость о том, что Зеленский сообщал своему коллеге „о готовности проведения референдумов во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях“, не подтверждается ни одним авторитетным источником и получила хождение в основном на российских и пророссийских ресурсах.
Наконец, о самих бюллетенях.
1. Их структура достаточно похожа на те образцы, что использовались во время недавних непризнанных референдумов в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях: идентичные формулировки вопросов, варианты ответов, разъяснение о порядке заполнения бюллетеня. Более того, даже текст фрагментами дословно совпадает:
2. Согласно конституции Украины, вопрос изменения границ страны может решаться только на общенациональных, а не областных референдумах.
3. Польские фактчекеры из проекта FakeHunter отмечают, что бюллетень оформлен некорректно: „Оригинальная пломба Национальной избирательной комиссии так не выглядит, отличия видны невооружённым глазом. На настоящей печати изображён коронованный орёл, а вокруг него в форме круга надпись „Национальная избирательная комиссия“ и две звезды“:
Есть разница и между пломбами:
4. Ещё в марте правительство Польши назвало ложью информацию российской пропаганды о наличии у Варшавы недружественных планов в отношении Украины и подготовке захвата западной части страны. 28 сентября государственный секретарь в канцелярии премьер-министра, правительственный полномочный представитель по безопасности информационного пространства Республики Польша Станислав Жарынь заявил, что „российская пропаганда продолжает свои информационные атаки на Польшу, повторяя ложь о якобы планах польских властей напасть на Украину и аннексировать западную часть Украины“. В пример он привёл как раз фотографию псевдобюллетеней.
Все эти факты говорят о том, что бюллетень с распространяемой фотографии — подделка, призванная как-то компенсировать негативное отношение многих стран и международных институтов к референдумам в восточных областях Украины.
Итог: Фейк