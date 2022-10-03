Правда ли, что во Львовской области готовят референдум о присоединении к Польше?

Вот что сообщил телеканал „Царьград» 27 сентября: „Во Львовской области готовят референдум о присоединении к Польше. СМИ сообщили ещё об одном голосовании, про которое пока никто не говорит. В Сети появилось фото коробки с бюллетенями для голосования. Судя по всему, кто-то готовит проведение референдума по выходу Львовской области из состава Украины и присоединении её к Польше. „Вы за выход Львовской области из состава Украины и вхождение в состав Республики Польша?“ — говорится в документе. И ниже приведены два варианта ответа: „да“ и „нет“. При этом на каждом бюллетене стоит печать с польским гербом и надписью „Государственная избирательная комиссия“ на польском языке“.



Эта информация, в большинстве случаев сопровождавшаяся фотографиями распечатанных коробок с бюллетенями, появлялась также на таких ресурсах, как „Новости восточной ленты», „Независимый Красноярск», „Блокнот», а также в ряде популярных Telegram-каналов.



Кроме того, экс-депутат Верховной рады Илья Кива в своём Telegram-канале ещё 22 сентября утверждал, что „Зеленский сегодня сообщил президенту Польши Дуде о готовности проведения референдумов во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях для присоединения данной территории к Польше“. А сайт „Репортёр“ 28 сентября сообщил, что „о необходимости передать полякам эту часть Украины в качестве „компенсаций“ со стороны России накануне высказался польский президент Анджей Дуда“.