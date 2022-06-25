Законы Божьи уступили законам физики. Патриарх Кирилл упал во время богослужения

„То, что я сегодня упал — ничего не значит. Просто пол прекрасный, в него смотреться можно, такой он блестящий и гладкий. Но, когда на него падает вода, даже святая, работают законы физики. По этому прекрасному полу я так неудачно прокатился. Но по милости Божией, без всяких последствий.“