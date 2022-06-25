За рубежом
25.06.2022, 21:02

Законы Божьи уступили законам физики. Патриарх Кирилл упал во время богослужения

 
The Patriarch of Moscow and vseya Russia Kirill
The Patriarch of Moscow and vseya Russia Kirill
ФОТО: Komsomolskaya Pravda | Global Look Press

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поскользнулся и упал во время освящения храма благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских в Новороссийске.

75-летний патриарх упал, когда сходил с амвона, после чего продолжил богослужение, пишет РИА Новости. Случившееся попало на запись трансляции, проходившей на сайте РПЦ.

Патриарх сказал, что упал из-за гладкого пола, на который попала святая вода.

„То, что я сегодня упал — ничего не значит. Просто пол прекрасный, в него смотреться можно, такой он блестящий и гладкий. Но, когда на него падает вода, даже святая, работают законы физики. По этому прекрасному полу я так неудачно прокатился. Но по милости Божией, без всяких последствий.“

Протодиакон Андрей Кураев написал в своем блоге, что в том, что никто не успел подхватить падающего Кирилла, „виноваты коронавирусные ограничения, из-за которых патриарх не разрешает прикасаться к себе и поддерживать на ступеньках“.

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