Законы Божьи уступили законам физики. Патриарх Кирилл упал во время богослужения
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поскользнулся и упал во время освящения храма благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских в Новороссийске.
75-летний патриарх упал, когда сходил с амвона, после чего продолжил богослужение, пишет РИА Новости. Случившееся попало на запись трансляции, проходившей на сайте РПЦ.
Патриарх сказал, что упал из-за гладкого пола, на который попала святая вода.
Протодиакон Андрей Кураев написал в своем блоге, что в том, что никто не успел подхватить падающего Кирилла, „виноваты коронавирусные ограничения, из-за которых патриарх не разрешает прикасаться к себе и поддерживать на ступеньках“.
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