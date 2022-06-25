ВИДЕО | Загитова провела спарринг с двукратным олимпийским чемпионом по боксу

Ранее Загитова сообщила, что сегодня, 25 июня, сдала экзамен по праву и получила оценку „отлично“. Этот экзамен был последним в летнюю сессию.

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов подарил цветы олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой после проведения показательного мастер-класса в „Лужниках“.

Источник - Чемпионат

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