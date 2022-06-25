25.06.2022, 15:22
ВИДЕО | Загитова провела спарринг с двукратным олимпийским чемпионом по боксу(1)
ФОТО: | Global Look Press
Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова провела спарринг с двукратным олимпийским чемпионом по боксу Олегом Саитовым. Бой состоялся 25 июня в „Лужниках“ в рамках Дня московского спорта.
Ранее Загитова сообщила, что сегодня, 25 июня, сдала экзамен по праву и получила оценку „отлично“. Этот экзамен был последним в летнюю сессию.
Двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов подарил цветы олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой после проведения показательного мастер-класса в „Лужниках“.
Источник - Чемпионат
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.