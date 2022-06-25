Во время Яановой ночи было задержано гораздо больше нетрезвых водителей, чем в прошлом году. Три человека погибли в ДТП

Руководитель оперативного отдела полиции Рейн Йыэвеэр сказал, что праздник середины лета был похож на обычные выходные, если не считать того, что происходило на дорогах. По его словам, вызовов было больше, чем обычно, но эти дни не принесли ни одного нарушения общественного порядка с крайне серьезными последствиями. „В целом, 23 и 24 июня полицейские отреагировали на чуть более 1200 инцидентов, большинство из которых были связаны с алкоголем и ситуациями, когда люди подвергали себя опасности“, - сказал он.

Во время праздников в полицию поступило более 100 сообщений о домашнем насилии, что больше, чем обычно. „Между членами семьи возникали разногласия, как дома, так и на природе. Например, мы получили сообщение из Пылвамаа о том, что пьяный 35-летний мужчина ударил свою девушку во время совместного празднования. Мужчина был арестован, и его вечеринка закончилась в вытрезвителе. Женщине не потребовалась медицинская помощь. Ее праздник был испорчен, но она смогла продолжить вечер с другим участником праздника после того, как буйный мужчина был отвезен в вытрезвитель“, - говорит Йыэвеэр.

Дорожная ситуация была намного хуже. К сожалению, праздник середины лета не обошелся без смертей. „Во время праздников произошло 24 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, 24 человека получили травмы, трое погибли. Первая из этих трагических аварий произошла незадолго до начала праздничных выходных, когда вечером 22 июня в Вильяндиском уезде автомобиль под управлением 40-летнего мужчины съехал с дороги и врезался в дерево, в результате водитель погиб. В Пярну в начале Яановой ночи 29-летний молодой человек насмерть разбился об опору моста, а в Тарту 13-летний мальчик так неудачно упал на своем скутере, что жизнь юноши не удалось спасти“, - сетует Йыэвеэр.

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