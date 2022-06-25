Во время Яановой ночи было задержано гораздо больше нетрезвых водителей, чем в прошлом году. Три человека погибли в ДТП(17)
На праздник Яановой ночи был установлен суточный рекорд этого года по вождению в нетрезвом виде - 57 пьяных водителей. Рекорд продержался не долго и был побит на следующий день, когда было поймано 76 нетрезвых водителей.
Руководитель оперативного отдела полиции Рейн Йыэвеэр сказал, что праздник середины лета был похож на обычные выходные, если не считать того, что происходило на дорогах. По его словам, вызовов было больше, чем обычно, но эти дни не принесли ни одного нарушения общественного порядка с крайне серьезными последствиями. „В целом, 23 и 24 июня полицейские отреагировали на чуть более 1200 инцидентов, большинство из которых были связаны с алкоголем и ситуациями, когда люди подвергали себя опасности“, - сказал он.
Во время праздников в полицию поступило более 100 сообщений о домашнем насилии, что больше, чем обычно. „Между членами семьи возникали разногласия, как дома, так и на природе. Например, мы получили сообщение из Пылвамаа о том, что пьяный 35-летний мужчина ударил свою девушку во время совместного празднования. Мужчина был арестован, и его вечеринка закончилась в вытрезвителе. Женщине не потребовалась медицинская помощь. Ее праздник был испорчен, но она смогла продолжить вечер с другим участником праздника после того, как буйный мужчина был отвезен в вытрезвитель“, - говорит Йыэвеэр.
Дорожная ситуация была намного хуже. К сожалению, праздник середины лета не обошелся без смертей. „Во время праздников произошло 24 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, 24 человека получили травмы, трое погибли. Первая из этих трагических аварий произошла незадолго до начала праздничных выходных, когда вечером 22 июня в Вильяндиском уезде автомобиль под управлением 40-летнего мужчины съехал с дороги и врезался в дерево, в результате водитель погиб. В Пярну в начале Яановой ночи 29-летний молодой человек насмерть разбился об опору моста, а в Тарту 13-летний мальчик так неудачно упал на своем скутере, что жизнь юноши не удалось спасти“, - сетует Йыэвеэр.
Пьяные самокатчики подвергают опасности себя и окружающих
Он добавил, что электросамокаты также доставляют проблемы в дорожном движении. „За последние несколько дней произошло довольно много несчастных случаев с электросамокатами, и большинство из них было вызвано неосторожными падениями. Но были и ситуации, когда пьяные люди катались на самокатах, не задумываясь об опасности и не умея правильно пользоваться транспортным средством. Вчера в Выру произошел несчастный случай, когда пьяный водитель скутера упал и получил травмы“, - сказал Йыэвеэр.
За два дня было проверено на трезвость более 24 000 водителей, 133 из которых находились в состоянии алкогольного опьянения, а шесть - с подозрением на употребление наркотиков. В прошлом году за время летних праздников за рулем был пойман 81 пьяный водитель.
Начальник оперативного отдела отметил, что большинство людей все же смогли спокойно отпраздновать Середину лета со своими близкими. „Для полиции, однако, длинные праздники и работа еще далеки от завершения. Впереди два теплых летних дня, и мы продолжаем полицейские рейды по всей Эстонии, чтобы успокоить дорожное движение и проверять водителей на трезвость. Но он также призвал всех остальных быть осторожными и заботиться о своих близких и друзьях. „Не позволяйте пьяному другу садиться за руль или купаться, а если вы попали в беду и вам нужна помощь, звоните 112“, - добавил полицейский.
Более спокойный канун середины лета для Службы спасения
Прошлой ночью спасатели по всей Эстонии получили в общей сложности 135 звонков с просьбой о помощи, из которых 94 пожара. Пожары, оставленные без присмотра или расположенные слишком близко к зданиям, были потушены. Однако в большинстве случаев пожары были безопасными.
„Это был действительно мирный праздник Середины лета, и это хорошая новость. Однако предстоящие длинные выходные обещают быть очень жаркими и непременно многие захотят насладиться водой. Напоминаем о необходимости присматривать за детьми у кромки воды и купаться с трезвой головой. Таким образом выходные у всех пройдут весело“, - говорит Индрек Интс, руководитель бюро превентивной работы Спасательного департамента.
Согласно прогнозу погоды, в ближайшие дни температура воздуха в некоторых местах достигнет 32 градусов, и спасатели планируют рейды для обеспечения безопасности на воде. В этом году в водах Эстонии утонуло 10 человек, в том числе 4 человека уже в июне.
„К сожалению, наш опыт показывает, что теплая погода приводит к увеличению числа несчастных случаев на воде. Подобно рейдам по пожарной безопастности, рейды спасателей на воде помогут напомнить людям об основах безопасности и, надеюсь, спасти немало жизней“, - сказал Интс.
В 2021 году в Яановой ночи было 478 обращений за помощью, более половины из них - по поводу ущерба, причиненного штормовой погодой, а в 2020 году спасателей вызывали на место происшествия 261 раз.