Зеленский уволил послов Украины в пяти странах

Причины этих кадровых решений не указаны, однако ранее президент Украины заявлял, что будет увольнять послов за неэффективное исполнение должностных обязанностей, пишет dw.com.

На уходящей неделе Украина и Молдова официально стали кандидатами на вступление в Евросоюз. Владимир Зеленский, комментируя это событие, написал на своей странице в Twitter: „Искренне приветствую решение лидеров ЕС предоставить Украине статус кандидата. Это уникальный и исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза„.