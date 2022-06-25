На ЧЭ по легкой атлетике спортсмены устанавливают рекорды страны(1)
На этих выходных проходит чемпионат Эстонии по легкой атлетике. В пятницу, 24 июня, в Майдла прошли соревнования по толканию ядра, а в субботу и воскресенье, 25-26 июня, будут объявлены чемпионы Эстонии в других видах на стадионе „Кадриорг“. Всего участвует более 300 спортсменов из 35 клубов. Трансляция соревнований видна всем подписчикам пакета Delfi.
Копьеметатель Магнус Кирт выиграл чемпионат Эстонии, метнув копье во второй попытке на 73,67 (65,71 - 73,67 - X - 70,53 - 69,57 - X). Второе место занял Янек Ыйглане (71,18), а бронзовым призером стал Куннар Эрих Вийзель (69,16). Расмус Мяги установил рекорд Эстонии в беге на 400 метров - 45,35. Вторым стал - Лукас Лессель (47,37). Третьим финишировал Таури Тамм (48,73). Мяги улучшил установленный им же в прошлом году рекорд на 0,1 секунды.