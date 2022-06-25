На ЧЭ по легкой атлетике спортсмены устанавливают рекорды страны

На этих выходных проходит чемпионат Эстонии по легкой атлетике. В пятницу, 24 июня, в Майдла прошли соревнования по толканию ядра, а в субботу и воскресенье, 25-26 июня, будут объявлены чемпионы Эстонии в других видах на стадионе „Кадриорг“. Всего участвует более 300 спортсменов из 35 клубов. Трансляция соревнований видна всем подписчикам пакета Delfi.