Верховный суд США решил, что аборты не являются конституционным правом. Байден: суд вернул страну на 150 лет назад(25)
Верховный суд США 24 июня отменил решение по делу „Роу против Уэйда“, признававшее аборт фундаментальным правом. В 1973 году Верховный суд решил, что право на аборт гарантируется конституционным правом на частную жизнь; новое же решение гласит, что Конституция США не упоминает и специально никак не защищает право на аборт — и что решение о его законности должно приниматься на уровне штатов. Отмена „Роу против Уэйда“ была ожидаемой — черновик опубликованного судом документа попал в СМИ в начале мая.
Решение было принято голосами пяти судей против четырех. Один из тех, кто поддержал отмену „Роу против Уэйда“, консерватор Кларенс Томас, в своем письменном мнении отметил, что Верховному суду теперь стоит пересмотреть и другие аналогичные решения, которые защищают права американцев на контрацепцию, на однополые отношения и на однополые браки, пишет Медуза.
Трое из пяти принявших решение консервативных судей были номинированы Дональдом Трампом — Нил Горсач, Бретт Кавано и Эми Кони Баррет. Сенаторы Джо Мэнчин и Сюзан Коллинс, в свое время поддержавшие кандидатуры Горсача и Кавано, уже выразили разочарование их поступком, отметив, что перед утверждением в Сенате они давали понять, что не собираются отменять „Роу против Уэйда“.
Назначить судей, которые отменят „Роу против Уэйда“, было одним из предвыборных обещаний Трампа. Как пишет Reuters, это привлекло на его сторону консервативных христиан, которые в итоге стали его „ключевыми избирателями“.
Во многих штатах прерывание беременности теперь окажется запрещено. В 13 штатах ранее были приняты законы о запрете абортов в случае отмены „Роу против Уэйда“. В законодательствах еще семи штатов сохраняются запреты, введенные до 1973 года, и теперь они могут снова вступить в силу. Лишь в 16 американских штатах из 50 (а также в округе Колумбия) действуют законы, охраняющие право на прерывание беременности.
Условия запретов разнятся от штата к штату — в некоторых из них аборты могут быть дозволяться в случае угрозы жизни матери или если беременность наступила в результате изнасилования или инцеста. Согласно онлайну The New York Times, по меньшей мере в четырех штатах — Луизиане, Кентукки, Южной Дакоте и Миссури — запрет уже вступил в силу.
Согласно Институту Гутмахера, который поддерживает право на репродуктивный выбор, ограничения на аборты затрагивают в США в первую очередь женщин не с белым цветом кожи, с низким доходом, иммигранток и представительниц других маргинализированных групп.
Президент США Джо Байден назвал решение суда „трагической ошибкой“, которая возвращает страну на 150 лет назад. Он призвал Конгресс исправить ситуацию, сделав право на прерывание беременности федеральным законом, и назвал эту тему ключевой на осенних выборах в Конгресс, заявив, что это будет голосование о „персональных свободах, праве на личную жизнь, свободу и равенство“.
„До этого момента я буду делать все в своей власти, чтобы защитить права женщин из штатов, на которые повлияет сегодняшнее решение“, — сказал президент. Он пообещал, что его администрация будет делать все возможное для защиты права женщин ездить в штаты, где аборты разрешены, а также для обеспечения им доступа к препаратам для прерывания беременности и к контрацептивам.
Несколько крупных компаний уже объявили, что будут оплачивать своим сотрудницам, решившим прервать беременность, поездку в другие штаты. В их число, как пишет The New York Times, вошли Starbucks, Tesla, Airbnb, Netflix, JPMorgan Chase и Reddit.
Активисты и СМИ предупреждают, что для преследования женщин может использоваться цифровая слежка, в том числе с помощью данных из соцсетей и приложений. Как писал со ссылкой на экспертов журнал Time, американские силовые структуры уже активно пользуются этим инструментом для борьбы с нелегальной иммиграцией — и могут адаптировать его для слежки за женщинами, желающими прервать беременность.
The Washington Post писала, что теперь „поиск в гугле, информация о местоположении, приложения для отслеживания менструального цикла и другие данные могут быть использованы как улики“. Согласно публикации, активисты призывают технологические компании удалять данные о репродуктивном здоровье или сократить их сбор, поскольку они могут быть объектом запросов со стороны правоохранительных органов и судов.
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