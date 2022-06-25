Верховный суд США решил, что аборты не являются конституционным правом. Байден: суд вернул страну на 150 лет назад

Решение было принято голосами пяти судей против четырех. Один из тех, кто поддержал отмену „Роу против Уэйда“, консерватор Кларенс Томас, в своем письменном мнении отметил, что Верховному суду теперь стоит пересмотреть и другие аналогичные решения, которые защищают права американцев на контрацепцию, на однополые отношения и на однополые браки, пишет Медуза.

Трое из пяти принявших решение консервативных судей были номинированы Дональдом Трампом — Нил Горсач, Бретт Кавано и Эми Кони Баррет. Сенаторы Джо Мэнчин и Сюзан Коллинс, в свое время поддержавшие кандидатуры Горсача и Кавано, уже выразили разочарование их поступком, отметив, что перед утверждением в Сенате они давали понять, что не собираются отменять „Роу против Уэйда“.

Назначить судей, которые отменят „Роу против Уэйда“, было одним из предвыборных обещаний Трампа. Как пишет Reuters, это привлекло на его сторону консервативных христиан, которые в итоге стали его „ключевыми избирателями“.

Во многих штатах прерывание беременности теперь окажется запрещено. В 13 штатах ранее были приняты законы о запрете абортов в случае отмены „Роу против Уэйда“. В законодательствах еще семи штатов сохраняются запреты, введенные до 1973 года, и теперь они могут снова вступить в силу. Лишь в 16 американских штатах из 50 (а также в округе Колумбия) действуют законы, охраняющие право на прерывание беременности.

Условия запретов разнятся от штата к штату — в некоторых из них аборты могут быть дозволяться в случае угрозы жизни матери или если беременность наступила в результате изнасилования или инцеста. Согласно онлайну The New York Times, по меньшей мере в четырех штатах — Луизиане, Кентукки, Южной Дакоте и Миссури — запрет уже вступил в силу.

Согласно Институту Гутмахера, который поддерживает право на репродуктивный выбор, ограничения на аборты затрагивают в США в первую очередь женщин не с белым цветом кожи, с низким доходом, иммигранток и представительниц других маргинализированных групп.