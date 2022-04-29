В Эстонии закрывают самое скачиваемое в истории страны мобильное приложение HOIA

”‎Приложение HOIA было введено в действие в начале пандемии, когда вакцин еще не было, но было необходимо предупредить людей”, — пояснила руководитель отдела развития Центра анализа и развития Департамента здоровья Керстин-Гертруд Кярбляне.

”‎На сегодняшний день приложение выполнило свою задачу, и люди научились лучше защищать свое здоровье. Благодарим всех, кто использовал приложение и воплотил его в жизнь, это было очень полезно”, — сказала Кярблане.

К тому же, с мая бесплатное ПЦР-тестирование будет гарантировано только пожилым людям и группам риска, но для использования HOIA необходимо отметить свое заболевание в соответствии с результатом ПЦР-теста, количество которых сейчас заметно сокращается.

По словам Кярблане, сейчас большую ответственность несут сами люди. ”Вместо того, чтобы ждать уведомления от государства, необходимо исходить из обычной практики инфекционных заболеваний”, — пояснила Кярблане, добавив, что при возникновении симптомов любого инфекционного заболевания необходимо оставаться дома, а в случае COVID-19 также самостоятельно уведомить близко контактировавших с больным лиц. При необходимости нужно обратиться к врачу и открыть лист нетрудоспособности.

Приложение HOIA было создано за 12 месяцев в начале пандемии в ходе сотрудничества 12 компаний и стран. По словам руководителя Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) Танеля Тера, это был знаковый совместный проект, в результате которого родилось самое скачиваемое в истории Эстонии мобильное приложение.

”‎Например, для того, чтобы сохранить возможность создания приложения, Google и Apple добавили в свои системы совершенно новые функции, а в мобильном приложении впервые была создана система случайных кодов, которые никак не связаны с личными данными или местонахождением пользователя”, — пояснил Тера. По его словам, в разработку приложения действительно внесли свой вклад самые яркие умы Эстонии и эксперты в области технологий, а также велось международное сотрудничество.

”‎HOIA является хорошим примером того, что государство и частный сектор могут совместно быстро создавать решения мирового уровня. В то же время нужно уметь понять, когда решение выполнило свою задачу и больше нет необходимости поддерживать его в рабочем состоянии”, — сказал Тера, добавив, что благодарит всю команду за проделанную работу.