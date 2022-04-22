Что следует узнать у врача перед началом лечения? Эти простые вопросы помогут избежать неожиданностей

При всем уважении к врачам настал все-таки момент написать следующее. Потому как наша жизнь и здоровье, а также жизнь и здоровье наших близких, разумеется, важны прежде всего нам. Наличие компетентных врачей, медсестер, провизоров — это уж как повезет. А везет, как показывает жизнь, далеко не всем.

К сожалению, случается так, что рано или поздно кто-то из членов семьи или друзей ”получает” в свой анамнез хроническое заболевание, с которым придется жить всю оставшуюся жизнь. И вот то, сколько этой жизни осталось, зависит часто от врача. Да да, тут играет большую роль не только умение поставить диагноз, но и то, как врач сообщает его пациенту, как рассказывает о болезни и схемах лечения, дальнейшем образе жизни (питание, вредные привычки, стресс, нагрузка на работе, спорт и т.п.) и отслеживании течения болезни.

В идеале, когда все необходимые анализы сданы и доктор приглашает пациента на визит для оглашения ”приговора”, пациенту стоит иметь с собой список вопросов, которые необходимо выяснить. Еще лучше — позвать с собой на этот прием члена семьи, друга, желательно имеющего отношения к медицине. Так проще и психологически (появление хронического заболевания — это стресс прежде всего для того, у кого оно выявлено, а значит половина разъяснений доктора может остаться без внимания) и стратегически (назначение правильного лечения с самого начала имеет более положительный прогноз на качество, а иногда и продолжительность, жизни).

Итак, пункты, необходимые для разъяснения перед назначением/ выбором лечения хронических заболеваний: