Что следует узнать у врача перед началом лечения? Эти простые вопросы помогут избежать неожиданностей
При всем уважении к врачам настал все-таки момент написать следующее. Потому как наша жизнь и здоровье, а также жизнь и здоровье наших близких, разумеется, важны прежде всего нам. Наличие компетентных врачей, медсестер, провизоров — это уж как повезет. А везет, как показывает жизнь, далеко не всем.
К сожалению, случается так, что рано или поздно кто-то из членов семьи или друзей ”получает” в свой анамнез хроническое заболевание, с которым придется жить всю оставшуюся жизнь. И вот то, сколько этой жизни осталось, зависит часто от врача. Да да, тут играет большую роль не только умение поставить диагноз, но и то, как врач сообщает его пациенту, как рассказывает о болезни и схемах лечения, дальнейшем образе жизни (питание, вредные привычки, стресс, нагрузка на работе, спорт и т.п.) и отслеживании течения болезни.
В идеале, когда все необходимые анализы сданы и доктор приглашает пациента на визит для оглашения ”приговора”, пациенту стоит иметь с собой список вопросов, которые необходимо выяснить. Еще лучше — позвать с собой на этот прием члена семьи, друга, желательно имеющего отношения к медицине. Так проще и психологически (появление хронического заболевания — это стресс прежде всего для того, у кого оно выявлено, а значит половина разъяснений доктора может остаться без внимания) и стратегически (назначение правильного лечения с самого начала имеет более положительный прогноз на качество, а иногда и продолжительность, жизни).
Итак, пункты, необходимые для разъяснения перед назначением/ выбором лечения хронических заболеваний:
- что представляет из себя заболевание
- какие есть методы лечения (таблетки, биологическое, хирургическое лечение, химиотерапия и т.п.)
- какие методы лечения наиболее распространенные, статистика по ним.
- побочные эффекты: длительность, тяжесть, распространенность. Методы облегчения состояния от них
- длительность курса лечения (постоянное, с перерывами)
- женщинам детородного возраста — совместимость лекарственной терапии с беременностью
- влияние лечения на имеющиеся сопутствующие заболевания (если есть) совместимость с другими лекарствами (если пациент принимает)
- схема отслеживания состояния пациента (как часто, какие анализы)
- что произойдет в случае отказа от лечения
- план Б (если не подойдет выбранное лечение, какие альтернативы)
- образ жизни (что необходимо поменять)
- питание (какую пищу предпочесть)
- пищевые добавки (можно ли в процессе курса лечения, какие категорически избегать).
На последние три вопроса допустимо, что врач может не владеть этой информацией. Но это не значит, что нужно эти пункты игнорировать. Разумно обратиться к консультанту по питанию, провизору, психологу.
Важно! Если доктор толком не объяснил про заболевание, предлагает вам самим выбрать лечение из списка возможных (да-да, такое было, есть, и похоже, будет), отвечает на ваши вопросы неуверенно — руки в ноги и бежать… к другому врачу! Или хотя бы за консультацией. Не нужно искать внутри себя оправдания, типа доктор устал, не владеет достаточно языком, на котором вы говорите, неудобно менять врача и прочее.
Возможно, пунктов обсуждения больше. Главное — пациент или его сопровождающий должны выйти из кабинета врача четко представляя, что делать и как быть. Врач не Бог, но он должен быть с пациентом заодно, быть опорой. Не стоит стесняться задавать вопросы, боясь показаться глупым или навязчивым. Чушь все это — страхи внутри. Главное — это осведомленность. Нас у врачей много, а мы у себя — одни.
Будьте здоровы!
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Дарья Лисовская, аптечный провизор, аналитик.
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