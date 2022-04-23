Как избавиться от акне, поменяв свой рацион? Советы специалиста

В организме человека есть два больший, тесно связанных между собой органа — кожа и желудочно-кишечный тракт. Именно поэтому коррекция кожи прежде всего должна начинаться с коррекции внутреннего органа , а именно желудочно-кишечного тракта, который включает в себя в том числе орган "фильтр" — печень.

Перед тем, как перейти к косметическому уходу, смене наволочек, дорогостоящим процедурам и "лечебным" мазям, я предлагаю:

исключить из вашего рациона молочные продукты, в том числе "безлактозное" молоко. Заменить на растительные варианты молока, особенно полезно для кожи кокосовое молоко;

ограничить или исключить красное мясо и избыточное потребление курицы, с целью ограничения поступления пестицидов и гормона роста, который является воспалительным фактором;

ограничить поступление жирных кислот Омега 6: рапсовое, соевое, подсолнечное, кукурузное масло и семена, арахис, кешью, фисташки;

исключить из рациона продукты, содержащие белый сахар, белую муку, дрожжи (конфеты, жвачка, леденцы, карамель, глазировка, мороженное, сахар в чистом виде любой, десерты, йогурты с наполнителями, выпечка, как сладкая, так и соленая, хлеб, крекеры, печенья, шоколад, какао, варенье, джем, сладкие напитки, паста белая, белый рис);

ограничить потребление: баклажан, паприки, томатов, картофеля, батата;

ограничить или исключить: кофе, алкоголь, никотин;

исключить транс жиры (жаренное масло, пальмовое масло, маргарин), острое, готовые соусы, фастфуд, белковые батончики.



Обогатить рацион питания:

- Минимум 500 гр свежих овощей и зелени в день

- Семена тыквы 2 ст.л. в день

- Авокадо, кокосовые продукты

- Семя льна молотое 1ч.л.

- Омега 3 (лосось, конопляное, льняное масло)

- Тертая морковь, заправленная оливковым маслом 2-3 раза в неделю

- Черника, малина 150 гр в день 2-3 раза в неделю

- Миндаль 12 ядер в день

- Чиа семена 1-2 ст.л. в день 2-3 раза в неделю или ежедневно

- Квашенные (ферментированные) продукты 3-4 раза в неделю

- Натуральные специи (куркумин, корица, тмин, имбирь)

- 2 чашки зеленого чая в день