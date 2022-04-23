Как избавиться от акне, поменяв свой рацион? Советы специалиста
Нутрициолог и блогер Катрин Савченко делится простыми советами для избавления от проблемы акне раз и навсегда
В организме человека есть два больший, тесно связанных между собой органа — кожа и желудочно-кишечный тракт. Именно поэтому коррекция кожи прежде всего должна начинаться с коррекции внутреннего органа , а именно желудочно-кишечного тракта, который включает в себя в том числе орган "фильтр" — печень.
Перед тем, как перейти к косметическому уходу, смене наволочек, дорогостоящим процедурам и "лечебным" мазям, я предлагаю:
- исключить из вашего рациона молочные продукты, в том числе "безлактозное" молоко. Заменить на растительные варианты молока, особенно полезно для кожи кокосовое молоко;
- ограничить или исключить красное мясо и избыточное потребление курицы, с целью ограничения поступления пестицидов и гормона роста, который является воспалительным фактором;
- ограничить поступление жирных кислот Омега 6: рапсовое, соевое, подсолнечное, кукурузное масло и семена, арахис, кешью, фисташки;
- исключить из рациона продукты, содержащие белый сахар, белую муку, дрожжи (конфеты, жвачка, леденцы, карамель, глазировка, мороженное, сахар в чистом виде любой, десерты, йогурты с наполнителями, выпечка, как сладкая, так и соленая, хлеб, крекеры, печенья, шоколад, какао, варенье, джем, сладкие напитки, паста белая, белый рис);
- ограничить потребление: баклажан, паприки, томатов, картофеля, батата;
- ограничить или исключить: кофе, алкоголь, никотин;
- исключить транс жиры (жаренное масло, пальмовое масло, маргарин), острое, готовые соусы, фастфуд, белковые батончики.
Обогатить рацион питания:
- Минимум 500 гр свежих овощей и зелени в день
- Семена тыквы 2 ст.л. в день
- Авокадо, кокосовые продукты
- Семя льна молотое 1ч.л.
- Омега 3 (лосось, конопляное, льняное масло)
- Тертая морковь, заправленная оливковым маслом 2-3 раза в неделю
- Черника, малина 150 гр в день 2-3 раза в неделю
- Миндаль 12 ядер в день
- Чиа семена 1-2 ст.л. в день 2-3 раза в неделю или ежедневно
- Квашенные (ферментированные) продукты 3-4 раза в неделю
- Натуральные специи (куркумин, корица, тмин, имбирь)
- 2 чашки зеленого чая в день
- минимум 1,5л чистой воды с pH уровнем не менее 7,0
Примерный рацион при АКНЕ выглядит так:
День 1
Завтрак: киноа каша с кокосовым молоком и ягодами
Обед: : Паровая рыба с яблоками
Ужин: Брокколи суп пюре.
День 2
Завтрак: Омлет с кокосовым молоком, кедровыми орешками и шпинатом
Обед: Запеченная индейка с овощным салатом (заправка оливковое масло + лимон + чиа семена)
Ужин: Запеченные овощи с креветками.
День 3
Завтрак: Креветки в кокосовом соусе с куркумой.
Обед: Овощное рагу с индейкой.
Ужин: Лосось на пару + квашенная капуста
Крайне важно убедиться в достаточном потреблении чистой воды. Особенно это важно при коррекции питания для улучшения процессов очищения организма. Также для профилактики хорошо добавить нутрицевтическую поддержку: С витамин, селен, Омега 3 и магний. На короткий промежуток 15-20 дней рекомендую ограничить потребление белковых продуктов (птица, мясо, яйца, рыбы), для разгрузки печени.
Сегодня уровень стресса повышает процессы системного воспаления в организме, поэтому при проявлениях проблем на коже стоит всерьез задуматься о состоянии вашего внутреннего организма и воспользоваться комплексным подходом к оздоровлению.