Многократный рекордсмен Эстонии бросает плавание в 26 лет

”Моя спортивная карьера окончена. Плавание многому меня научило и сделало меня сильным человеком, которым я и являюсь сегодня. На этом этапе жизни, несомненно, были и взлеты, и падения, но определенно было больше взлетов и падений, которые я всегда буду рад вспомнить. Спасибо, плавание, было классно!”, — написала Алликви в социальных сетях.