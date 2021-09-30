30.09.2021, 16:10
Многократный рекордсмен Эстонии бросает плавание в 26 лет
Foto: Taavi Sepp
Мартин Алликвеэ, эстонец, выступавший на Олимпийских играх в Токио, завершил спортивную карьеру в возрасте 26 лет.
”Моя спортивная карьера окончена. Плавание многому меня научило и сделало меня сильным человеком, которым я и являюсь сегодня. На этом этапе жизни, несомненно, были и взлеты, и падения, но определенно было больше взлетов и падений, которые я всегда буду рад вспомнить. Спасибо, плавание, было классно!”, — написала Алликви в социальных сетях.
Алликвеэ участвовал в двух Олимпийских играх. В Токио-2020 он занял 25 место, а в Рио-2016 — 33 место в соревнованиях брассом. Алликвеэ установил 17 рекордов Эстонии и завоевал 60 титулов.