03.11.2021, 19:34
"Воспринимаю Энели как отдельную личность". Русская чемпионка удивлена прогрессом эстонки Энели Ефимовой
Foto: Andres Putting
Россиянка Евгения Чикунова выиграла серебряную медаль на дистанции 100 м брассом на чемпионате Европы на короткой воде в Казани. Чикунова поделила эту медаль с эстонкой Энели Ефимовой, показав время 1.04,25 сек.
Ефимова удивила, несмотря на то, что я знала — она плывет очень хорошо. Это классно, что есть такая конкуренция, — сказала Чикунова журналистам.
Трехкратный призер Юлия Ефимова пропускает чемпионат Европы в Казани.
— Нет, Ефимовых в брассе не много. Воспринимаю Энели как отдельную личность, — добавила Чикунова.