Смарт-часы помогают сохранять баланс между работой и личной жизнью

Мы редко задумываемся о том, что проводим почти треть дня во сне. Однако то, как мы засыпаем вечером, во многом определяет нашу продуктивность и настроение на следующий день.

Увидев, что сердцебиение участилось, человек может вовремя это заметить и нормализовать дыхание с помощью предлагаемых смарт-часами дыхательных упражнений. Инновационная световая технология TruSeen 4.5 + также обнаруживает молекулы кислорода в крови, помогая круглосуточно контролировать уровень кислорода в крови (SpO2) и частоту сердечных сокращений, независимо от вашего местоположения. Это особенно полезно для спортсменов как при низких температурах, так и в горах.

Возможность видеть свой уровень стресса – одна из наиболее используемых функций новых передовых технологий, особенно в то время, когда постоянная неизвестность и глобальные перемены непрерывно тревожат людей. Благодаря обновленной технологии мониторинга сердечного ритма Huawei TruSeen 4.5, смарт-часы определяют уровень стресса с помощью вариабельности сердечного ритма и передают эту информацию пользователю.

Поскольку мы напряженно работаем в течение дня и абсолютно сосредотачиваемся на поставленных задачах, то часто просто не замечаем, какие сигналы посылает наше тело. К сожалению, также может остаться незамеченной потребность организма в отдыхе. Здесь приходит на помощь технология, которая сегодня позволяет с помощью различных сигналов выявить хорошее время для передышки. Например, умные часы Huawei Watch 3 Elite Edition могут обнаруживать эти знаки и отправлять уведомление, когда телу необходимо подвигаться.

Смарт-часы Huawei Watch 3 Elite Edition позволяют точно определять фазы ночного сна пользователя, тем самым выясняя, почему пробуждение иногда бывает сложным, а уровень энергии в течение дня ниже. Помимо данных о сне, технологии предоставляют советы по достижению более качественного сна.

Мудрый тренер, который всегда рядом

Помимо отдыха и восстановления, важной частью сбалансированного образа жизни является также физическая активность, которая влияет как на наше здоровье, так и на самочувствие – как на работе, так и в нерабочее время.

В дополнение к наиболее популярным функциям смарт-часов – таким как шагометр или пульсометр – Huawei Watch 3 Elite Edition предлагают более 100 режимов тренировки. Часы могут предложить 19 режимов для профессиональных спортсменов, которые тренируются как в помещении, так и на улице. Хотя обычно пользователь должен выбрать соответствующий режим тренировки на часах перед ее началом, последняя модель часов Huawei может самостоятельно распознавать 6 наиболее распространенных типов тренировок и запускать их – будь то, например, ходьба, плавание или велосипедная прогулка.

Каждый, кто понимает важность ежедневной активности, может прочувствовать, что часы работают как профессиональный личный тренер. Например, смарт-устройство не позволяет забыть, что после долгого сидения вам нужно встать и снова подвигаться, а затем оно поделится информацией об активности в виде данных состояния здоровья. Для лучшего обзора рекомендуется загрузить на телефон приложение для часов Huawei Health, которое обеспечивает полный обзор того, что часы контролируют, находясь на вашем запястье.

В результате можно ставить личные цели в сфере здоровья и занятий спортом, и использовать помощь виртуального тренера на часах – например, чтобы выбрать план тренировок для начала бега в зависимости от того, имеет ли пользователь предыдущий опыт пробежек или он лишь новичок. Таким образом, вы можете быть уверены, что смарт-устройство на запястье в быстром темпе жизни напомнит вам о спорте и отдыхе, и необходимости сохранения баланса между повседневной работой и личной жизнью.