Смарт-часы помогают сохранять баланс между работой и личной жизнью
Sügis ja puhkuste perioodi lõpp ning alanud kooliaasta on muutnud paljude jaoks senise elurütmi märksa aktiivsemaks – paljud kohustused on muutunud vältimatuks ja pikivad päeva hommikust õhtuni tihedalt täis, jättes vähe hingetõmbeaega. Ometigi on aja mahavõtmine igapäevaselt oluline, et taastuda ja koguda energiat järgnevateks päevadeks. Juhul kui iga päev tihedas oravarattas jooksimine ei võimalda teha põhjalikku analüüsi ega märgata vajadust puhkamiseks, tuleb võtta appi tehnoloogia, mis aitab seda rolli täita.
Помогающий предотвратить стресс гаджет
Поскольку мы напряженно работаем в течение дня и абсолютно сосредотачиваемся на поставленных задачах, то часто просто не замечаем, какие сигналы посылает наше тело. К сожалению, также может остаться незамеченной потребность организма в отдыхе. Здесь приходит на помощь технология, которая сегодня позволяет с помощью различных сигналов выявить хорошее время для передышки. Например, умные часы Huawei Watch 3 Elite Edition могут обнаруживать эти знаки и отправлять уведомление, когда телу необходимо подвигаться.
Возможность видеть свой уровень стресса – одна из наиболее используемых функций новых передовых технологий, особенно в то время, когда постоянная неизвестность и глобальные перемены непрерывно тревожат людей. Благодаря обновленной технологии мониторинга сердечного ритма Huawei TruSeen 4.5, смарт-часы определяют уровень стресса с помощью вариабельности сердечного ритма и передают эту информацию пользователю.
Увидев, что сердцебиение участилось, человек может вовремя это заметить и нормализовать дыхание с помощью предлагаемых смарт-часами дыхательных упражнений. Инновационная световая технология TruSeen 4.5 + также обнаруживает молекулы кислорода в крови, помогая круглосуточно контролировать уровень кислорода в крови (SpO2) и частоту сердечных сокращений, независимо от вашего местоположения. Это особенно полезно для спортсменов как при низких температурах, так и в горах.
Анализ качества сна с помощью смарт-часов
Мы редко задумываемся о том, что проводим почти треть дня во сне. Однако то, как мы засыпаем вечером, во многом определяет нашу продуктивность и настроение на следующий день.
Смарт-часы Huawei Watch 3 Elite Edition позволяют точно определять фазы ночного сна пользователя, тем самым выясняя, почему пробуждение иногда бывает сложным, а уровень энергии в течение дня ниже. Помимо данных о сне, технологии предоставляют советы по достижению более качественного сна.
Мудрый тренер, который всегда рядом
Помимо отдыха и восстановления, важной частью сбалансированного образа жизни является также физическая активность, которая влияет как на наше здоровье, так и на самочувствие – как на работе, так и в нерабочее время.
В дополнение к наиболее популярным функциям смарт-часов – таким как шагометр или пульсометр – Huawei Watch 3 Elite Edition предлагают более 100 режимов тренировки. Часы могут предложить 19 режимов для профессиональных спортсменов, которые тренируются как в помещении, так и на улице. Хотя обычно пользователь должен выбрать соответствующий режим тренировки на часах перед ее началом, последняя модель часов Huawei может самостоятельно распознавать 6 наиболее распространенных типов тренировок и запускать их – будь то, например, ходьба, плавание или велосипедная прогулка.
Каждый, кто понимает важность ежедневной активности, может прочувствовать, что часы работают как профессиональный личный тренер. Например, смарт-устройство не позволяет забыть, что после долгого сидения вам нужно встать и снова подвигаться, а затем оно поделится информацией об активности в виде данных состояния здоровья. Для лучшего обзора рекомендуется загрузить на телефон приложение для часов Huawei Health, которое обеспечивает полный обзор того, что часы контролируют, находясь на вашем запястье.
В результате можно ставить личные цели в сфере здоровья и занятий спортом, и использовать помощь виртуального тренера на часах – например, чтобы выбрать план тренировок для начала бега в зависимости от того, имеет ли пользователь предыдущий опыт пробежек или он лишь новичок. Таким образом, вы можете быть уверены, что смарт-устройство на запястье в быстром темпе жизни напомнит вам о спорте и отдыхе, и необходимости сохранения баланса между повседневной работой и личной жизнью.