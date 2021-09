Смарт-часы помогают сохранять баланс между работой и личной жизнью

Sügis ja puhkuste perioodi lõpp ning alanud kooliaasta on muutnud paljude jaoks senise elurütmi märksa aktiivsemaks – paljud kohustused on muutunud vältimatuks ja pikivad päeva hommikust õhtuni tihedalt täis, jättes vähe hingetõmbeaega. Ometigi on aja mahavõtmine igapäevaselt oluline, et taastuda ja koguda energiat järgnevateks päevadeks. Juhul kui iga päev tihedas oravarattas jooksimine ei võimalda teha põhjalikku analüüsi ega märgata vajadust puhkamiseks, tuleb võtta appi tehnoloogia, mis aitab seda rolli täita.