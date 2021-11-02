Ефимова — в финале стометровки брассом, Зайцев выбыл даже с рекордом Эстонии

14-летняя Энели Ефимова показала пятый результат на дистанции 100 метров брассом среди женщин и вышла в полуфинал. Время Ефимовой — 1.05.05, что медленнее, чем эстонский рекорд, который она установила в Берлине в начале октября. В полуфинале она смогла выплыть из минуты и пяти секунд, показав результат 1:04:99. Впереди - финал.

Мария Романюк заняла 38-е место в этой же квалификации (1.08,35).

23-летний Даниэль Зайцев установил рекорд Эстонии на дистанции 100 метров баттерфляем среди мужчин со временем 50,50. Раньше рекорд принадлежал Крегору Зиргу (50,64). Таким образом, время Зайцева было восьмым и он смог отобраться в полуфинал. Армин Эверт Лелле с результатом 51,48 также вышел в полуфинал. Лелле показал 19-е лучшее время, но из-за национальных квот двое россиян и один итальянец, которые плыли быстрее него, не попали в полуфинал. Кевин Андерс Сийм финишировал 27-м со временем 52,45.

В полуфинале Зайцев и Лелле заняли соответственно 7 и 8 место в своем заплыве, не попав в финал.