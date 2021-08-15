Почему нужно быть очень аккуратными с протеиновыми напитками и не злоупотреблять спортом?(9)
Первая крайность: чувство меры и злоупотребление водой
Доктор Мадис Ильмоя, опытный врач-нефролог, утверждает, что, как и во всем остальном, в отношении алкоголя следует помнить о принципе умеренности. Алкоголь вреден не только для почек, но и для всего организма в целом. ”С точки зрения почек это хорошо, что над ними находится большая и массивная печень, которая и принимает на себя основной удар. Но чрезмерное употребление алкоголя повреждает не только печень, но и сердце. Это, в свою очередь, означает, что сердце, как главный насос нашего организма, не сможет больше обеспечивать нормальную циркуляцию крови в почках. Это приведет сначала к нарушению работы почек, а затем и к их поражению”, — рассказал доктор о вреде алкоголя с точки зрения нефрологии.
По его словам, не существует абсолютно безопасного количества алкоголя, но установить разумный предел с низким риском для здоровья все же можно. Для женщин это 1-2 единицы алкоголя в день, мужчинам же не следует употреблять более 4 единиц алкоголя. При этом на неделе должно быть как минимум три полностью безалкогольных дня (1 единица означает в среднем 4 cl крепкого или 250 ml легкого алкогольного напитка).
При выборе напитков, независимо от времени года (даже если это жаркий летний день!), доктор Ильмоя рекомендует отдать предпочтение именно воде, так как она больше всего физиологически подходит для человеческого организма. Если почки работают хорошо, то в при жаре можно выпить 2-3 литра воды в день. Но злоупотреблять водой все же не стоит, ведь ”много” не означает ”хорошо”. Употребление слишком большого количества воды может привести к истощению почек.
Вторая крайность: силовые тренировки и протеиновые напитки
Если о вреде алкоголя знают все, то о последствиях употребления энергетических или протеиновых напитков после спортивных занятий известно намного меньше. "Употребляя эти напитки в разумном количестве, ничего плохого не случится, но злоупотребление ими может привести к нарушению функции почек", — объясняет руководитель нефрологического центра Ляэне-Таллиннской центральной больницы. О том, что с организмом что-то не в порядке, любителям таких напитков укажут часто возникающие отеки и снижение диуреза (задержка мочи). В более серьезных случаях человеку может даже потребоваться стационарное лечение, чтобы с помощью капельницы восстановить диурез, электролитный баланс и вывести из организма лишнюю жидкость.
Кроме энергетических и протеиновых напитков, вред почкам может наносить очень большая физическая нагрузка. "Сильное напряжение может привести к повреждению мышц, в результате чего в организме возникнут вещества, способные блокировать работу почек", — пояснил врач. В качестве примера он привел случай из своей практики, когда человек оказался за бортом в открытом море и, чтобы спастись, должен был долго и усердно плыть до берега. Он, конечно, спасся, но в итоге эта физическая нагрузка привела к острой почечной недостаточности.
К счастью, такие проблемы с почками можно решить. "Если до этого человек был здоров и острую почечную недостаточность можно вылечить, то он продолжит жить обычной жизнью, хотя, конечно, сам образ жизни придется все же пересмотреть. Пациентов с острой почечной недостаточностью мы призываем проходить амбулаторное обследование каждый год, а при необходимости даже чаще. Как правило, при правильном лечении и соблюдении всех предписанных правил почечная недостаточность проходит через год”.
Быстрая реакция на инфекции в других органах
Обратить внимание на почки стоит даже в том случае, если у вас были, казалось бы, несвязанные с почками инфекции мочевыводящих путей — например, цистит. Известно, что в силу анатомических особенностей у женщин подобные инфекции встречаются в 4-5 раз больше, чем у мужчин. Более того, по статистике, у каждой женщины в течение жизни случается как минимум 2 случая возникновения инфекции мочевыводящих путей. Если однажды уже произошло воспаление урологического тракта, то вероятность возникновения новой инфекции увеличивается.
В большинстве случаев инфекции мочевыводящих путей начинаются в мочевом пузыре и уретре, поднимаясь затем по мочеточникам к почкам. ”Если к этому добавится нефрит, то возникнет уже серьезная проблема, из-за которой человеку может потребоваться лечение в больнице”, — отмечает доктор Мадис Ильмоя. По его словам, наиболее частыми причинами инфекций мочевыводящих путей являются микробы в нашем собственном кишечнике. Например, это может быть кишечная палочка, которая летом иногда встречается в водоемах.
”Не нужно забывать, что обильное питье играет очень важную роль в предотвращении инфекций. Отток мочи чисто механически очищает мочевыводящие пути: человек может даже не догадываться, что у него в моче присутствовал какой-то микроб. Но если концентрация микроба станет высокой или к нему добавится любой другой фактор ослабления — например, простуда, напряжение или какая-нибудь стрессовая ситуация — это может вызвать инфекцию мочевыводящих путей. А там и почки пострадают”, — добавил врач.
Но это вовсе не означает, что нужно избегать некоторых видов спорта, где возможно подхватить инфекцию. Наоборот! Нефролог уверяет, что, например, плавание — очень хороший метод тренировок, поскольку относительно равномерно нагружает все тело, улучшает кровоснабжение и микроциркуляцию во всех органах, в том числе и в почках. Однако важно после купания сменить мокрую одежду на сухую и не простудиться.
Клюква как лекарство
Об острой инфекции мочевыводящих путей свидетельствует болезненное и учащенное мочеиспускание, а также боль в области мочевого пузыря. При наличии этих симптомов можно сначала попробовать облегчить состояние с помощью отпускаемых без рецепта препаратов, содержащих клюкву и D-маннозу (природный сахар — прим.ред). Польза будет и от простой клюквы, клюквенного морса и различных лечебных чаев. Кроме того, важно дать телу отдохнуть и избегать перенапряжения.
”Все это вместе с употреблением большего количества жидкости очень часто может вылечить такую инфекцию, не надо каждый раз принимать антибиотики”, — говорит доктор Ильмоя. ”Очень важно больше пить. Первые два-три дня можно спокойно попробовать эти способы, но если за это время недомогание не уменьшится, то следует обратиться к врачу. Однако, если вышеуказанные симптомы сопровождаются температурой, было бы разумно сразу сдать анализ мочи, чтобы узнать, выходит ли конкретный возбудитель болезни”.
Доктор Ильмоя подчеркивает, что людям, у которых ранее уже было сильное воспаление мочевыводящих путей, следует как можно быстрее обратиться за медицинской помощью после проявления первых симптомов инфекции. Главная задача в данном случае заключается в предотвращении дальнейшего поражения почек. ”Если возникает воспаление почек, к жалобам добавляются сильная боль в нижних ребрах, кровь в моче, боль в боках, температура и общая слабость”, — описывает врач симптомы, при проявлении которых требуется срочное медицинское вмешательство.
Доктор Мадис Илмоя добавляет еще одну важную рекомендацию по поддержанию здоровья: ”Ко всему нужно относиться с умом. Определенно не стоит себе полностью в чем-то отказывать. Занимайтесь спортом, ведите активный образ жизни и даже разрешайте себе иногда не совсем полезные напитки или нездоровую пищу. Главное помнить, что всему должен быть предел, умеренность никогда не повредит!