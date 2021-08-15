Почему нужно быть очень аккуратными с протеиновыми напитками и не злоупотреблять спортом?

Первая крайность: чувство меры и злоупотребление водой

Доктор Мадис Ильмоя, опытный врач-нефролог, утверждает, что, как и во всем остальном, в отношении алкоголя следует помнить о принципе умеренности. Алкоголь вреден не только для почек, но и для всего организма в целом. ”С точки зрения почек это хорошо, что над ними находится большая и массивная печень, которая и принимает на себя основной удар. Но чрезмерное употребление алкоголя повреждает не только печень, но и сердце. Это, в свою очередь, означает, что сердце, как главный насос нашего организма, не сможет больше обеспечивать нормальную циркуляцию крови в почках. Это приведет сначала к нарушению работы почек, а затем и к их поражению”, — рассказал доктор о вреде алкоголя с точки зрения нефрологии.

По его словам, не существует абсолютно безопасного количества алкоголя, но установить разумный предел с низким риском для здоровья все же можно. Для женщин это 1-2 единицы алкоголя в день, мужчинам же не следует употреблять более 4 единиц алкоголя. При этом на неделе должно быть как минимум три полностью безалкогольных дня (1 единица означает в среднем 4 cl крепкого или 250 ml легкого алкогольного напитка).

При выборе напитков, независимо от времени года (даже если это жаркий летний день!), доктор Ильмоя рекомендует отдать предпочтение именно воде, так как она больше всего физиологически подходит для человеческого организма. Если почки работают хорошо, то в при жаре можно выпить 2-3 литра воды в день. Но злоупотреблять водой все же не стоит, ведь ”много” не означает ”хорошо”. Употребление слишком большого количества воды может привести к истощению почек.

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