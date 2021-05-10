Экс-главврач омской больницы, где лечили Навального, рассказал о том, как потерялся

”Нормально у меня все. Чувствую себя хорошо, без травм. Как выживал, пусть при мне останется. А как получилось — ну, не сориентировался в лесу правильно. У меня завтра уже рабочий день. [Что смог выйти] — cтечение обстоятельств, повезло. Там нет связи. Я не на охоте был, я вообще не охотник, я просто приехал к другу на базу и все, без всяких охотных моментов”, — прокомментировал министр произошедшее.

По словам Мураховского, страха у него нет, но в следующий раз он не станет ”отбиваться от коллектива”.

Между тем, телеграм-канал Baza выяснил подробности случившегося. По его данным, глава ведомства ехал замыкающим на квадроцикле в составе группы. В какой-то момент он наехал на березу, и пока пытался выбраться, остальные уехали дальше. Министр решил отойти от квадроцикла, чтобы связаться по рации с группой, сбился с пути и не смог найти обратную дорогу. Из-за отсутствия связи телефон он с собой не брал и просто решил попытаться выйти на базу самостоятельно.

После безуспешных попыток найти верную дорогу Мураховский набрел на вагончик и заночевал там. В нем оказалась лапша быстрого приготовления и чайник с водой, которую он вскипятил на ”буржуйке”. На следующее утро он снова двинулся в путь.

Мураховский рассказал, что видел над собой пролетающий вертолет. Он якобы кричал, махал руками, но спасатели его не заметили. Baza не исключает, что это могло произойти из-за серой одежды мужчины, которая сливалась с болотистой местностью.

В итоге министр прошагал 45 км от того места, где оставил свой квадроцикл. Ночь с 9 на 10 мая Мураховский провел под деревом, при этом было довольно холодно, пять градусов тепла.

Мураховский, однако, переживал за другое: пока он брел по лесу, он встречал много медвежьих следов. Как сообщили телеграм-каналу, ему повезло: в Омской области горят болота, а глава минздрава шел часто по горелой земле, поэтому медведи не почуяли его следы.