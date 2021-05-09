Бывший главврач омской больницы, куда доставили Навального, пропал в лесу

Мураховский пропал 7 мая — он уехал на квадроцикле в лес и перестал выходить на связь. По информации издания ”СуперОмск”, квадроцикл Мураховского нашли в болоте. Где он сам, неизвестно.

По данным ”Омск здесь”, сначала знакомые Мураховского искали его сами, однако спустя сутки обратились в полицию.

Сейчас его ищут полицейские, сотрудники Росгвардии и МЧС, охотинспекторы и местные жители. В поисках задействованы вертолеты. Местное управление МВД сообщает о поисках пропавшего мужчины, однако его имя не называется.

Дождь дозвонился до жены Мураховского. Она отказалась от комментариев. При этом женщина плакала.

До назначения министром здравоохранения Мураховский возглавлял Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи № 1, куда в августе 2020 года доставили политика Алексея Навального.

В феврале и марте в этой больнице умерли двое врачей, занимавших руководящие должности. Один из них был заместителем Мураховского. Еще один его заместитель уволился.