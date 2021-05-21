Десять человек погибли на очистных сооружениях под Таганрогом

Инцидент прозошел на территории поселка Дмитриадовка Неклиновского района неподалеку от Таганрога. В местном водоканале заявили, что причиной случившегося стал выброс метана.

"Авария на станции перекачки и выброс метана", — заявил ТАСС директор водоканала Таганрога Евгений Плетменцев.

По данным администрации Таганрога, в результате аварии 10 рабочих погибли, еще восемь были госпитализированы в городскую больницу.

"В результате аварийной ситуации на очистных сооружениях канализации в поселке Дмитриадовка на насосной станции сырого осадка количество погибших увеличилось до 10 человек. В МБУЗ "ГБСМП" находится 8 человек", — сообщила администрация.

Как уточнил губернатор Ростовской области Василий Голубев, два человека находятся в тяжелом состоянии, еще шестеро в реанимации.

Ранее местные власти сообщали, что число погибших на очистных сооружениях пока неизвестно, поскольку колодец, где проводились работы, остается затопленным.

В управлении МЧС по Ростовской области сообщают, что поисковые работы на месте продолжаются.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

"Имеются погибшие. В настоящее время проводятся мероприятия по извлечению тел на поверхность", — сообщило ведомство.