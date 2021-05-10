Экс-главврач омской больницы, где лечили Навального, найден живым

он находится в нормальном состоянии и помещен на обследование в больнице Большеуковского района, сообщает пресс-служба регионального правительства в понедельник, 10 мая.

Мураховский пропал 7 мая, уехав в лесной массив на квадроцикле с охотничьей базы в деревне Поспелово Большеуковского района. Около суток знакомые пытались разыскать его самостоятельно, но 8 мая были вынуждены сообщить о случившемся в полицию. В поисках министра было задействовано около ста сотрудников полиции, Росгвардии и МЧС, а также волонтеры и местные жители. 9 мая спасатели обнаружили в 6,5 км от охотничьей базы квадроцикл Мураховского, однако его самого тогда найти не удалось.

Александр Мураховский возглавил Минздрав Омской области в ноябре 2020 года. До этого он был главврачом больницы скорой медицинской помощи № 1 в Омске, куда после отравления в августе 2020 года был доставлен Алексей Навальный. Из Омска Навального эвакуировали в Берлин, где врачи клиники "Шарите" обнаружили у оппозиционера признаки отравления веществом из группы "Новичок". Врачи омской больницы настаивали на отсутствии у Навального симптомов отравления.