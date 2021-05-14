СМИ: в Москве массово увольняют сотрудников метро за поддержку Навального

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) пообещал помощь россиянам, которых увольняют за поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, находящегося в заключении. "Мы считаем своим долгом помочь тем, кто пострадал из-за собственного неравнодушия. Всем, кого уволили или кому угрожают увольнением за поддержку Навального, мы окажем юридическую помощь", — написала команда оппозиционера на его странице Navalny.com в пятницу, 14 мая.

Соратники Навального предложили сообщать им о необходимости поддержки по электронной почте. "Мы вас проконсультируем, поможем вам подготовить иск против работодателя и получить компенсацию или вернуть работу. А если суд не встанет на сторону закона, поможем обратиться в ЕСПЧ", — подчеркнули они.

Массовые увольнения сотрудников московского метро

Ранее ряд российских СМИ сообщили о массовых увольнениях сотрудников Московского метрополитена за выражение солидарности с Алексеем Навальным. Замглавы независимого профсоюза ГУП "Московский метрополитен" Василий Шеляков заявил "Открытым медиа" об увольнении десятков работников метро. "Таких много, но мы пока не обо всех знаем, только ко мне обратились около 40 человек. Приходят расчеты даже людям, которые находятся на больничном", — указал он и сообщил о подготовке коллективного иска.

По данным Шелякова, им предлагают уволиться по соглашению сторон либо по статье за прогул. В свою очередь неназванный дежурный службы движения метрополитена сообщил изданию об увольнении более 200 человек.

Депутат Мосгордумы — об увольнении зарегистрировавшихся на сайте Навального

Между тем депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов написал в Telegram-канале о планах руководства Московского метрополитена уволить сотни работников подземки.