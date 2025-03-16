Полиция просит помощи в поисках 12-летней девочки

В пятницу, 14 марта, Дейзи ушла из школы перед последним уроком, и с тех пор ее местонахождение неизвестно. По информации, которая имеется в распоряжении полиции, можно предположить, что девочка перед выходными гуляла в центре Тарту, но, к сожалению, ее точное местоположение установить не удалось. Поиски продолжаются, патрули проверяют различные места в городе и его окрестностях, где может находиться Дейзи.

Рост Дейзи 173 см, у нее темные волосы до плеч. При выходе из дома на ней были черно-белые кроссовки, коричневые спортивные штаны с блестящими звездочками и темно-серая куртка-парка с капюшоном. С собой у девочки мог быть черно-белый клетчатый рюкзак Vans. Также на ней могут быть очки с зеленой оправой или черные солнцезащитные очки с синим оттенком.

Если кто-то располагает информацией, которая может помочь в поисках девочки, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.