Во время пожара погибла пожилая женщина

По прибытии спасателей на место происшествия выяснилось, что деревянный дом спасти не удастся. По первоначальной информации предполагалось, что в доме мог находиться человек. Спасатели приступили к тушению пожара и поискам этого человека. В результате поисков было найдено тело 80-летней женщины.