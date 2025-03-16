16.03.2025, 10:20
Во время пожара погибла пожилая женщина
ФОТО: Спасательный департамент
Сегодня, в воскресенье, в 07:13 в Центр тревоги поступило сообщение о возгорании деревянного дома в деревне Рава в волости Козе.
По прибытии спасателей на место происшествия выяснилось, что деревянный дом спасти не удастся. По первоначальной информации предполагалось, что в доме мог находиться человек. Спасатели приступили к тушению пожара и поискам этого человека. В результате поисков было найдено тело 80-летней женщины.
На место прибыли профессиональные спасатели из Козе, Кехра, Пайде и спасатели-добровольцы из Арду. Пожар был ликвидирован в 09:30.
Причина возгорания будет выяснена в ходе дальнейшего разбирательства.
В этом году в пожарах погибло уже восемь человек.