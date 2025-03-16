ЧП и криминал
16.03.2025, 10:20

Во время пожара погибла пожилая женщина

 
Во время пожара в деревянном доме в деревне Рава в волости Козе погибла пожилая женщина.
Во время пожара в деревянном доме в деревне Рава в волости Козе погибла пожилая женщина.
ФОТО: Спасательный департамент

Сегодня, в воскресенье, в 07:13 в Центр тревоги поступило сообщение о возгорании деревянного дома в деревне Рава в волости Козе.

По прибытии спасателей на место происшествия выяснилось, что деревянный дом спасти не удастся. По первоначальной информации предполагалось, что в доме мог находиться человек. Спасатели приступили к тушению пожара и поискам этого человека. В результате поисков было найдено тело 80-летней женщины.

На место прибыли профессиональные спасатели из Козе, Кехра, Пайде и спасатели-добровольцы из Арду. Пожар был ликвидирован в 09:30.

Причина возгорания будет выяснена в ходе дальнейшего разбирательства.

В этом году в пожарах погибло уже восемь человек.

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