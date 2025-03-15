Трагедия на Лаагна теэ: полиция уточнила обстоятельства инцидента с выпавшим из автобуса мужчиной

Как сообщили RusDelfi в Департаменте полиции и погранохраны, в пятницу, 14 марта, около 15:30 в полицию поступило сообщение о том, что на Лаагна теэ в столичном районе Ласнамяэ 61-летний мужчина выпал из автобуса при открывании дверей. Прибывший на место происшествия патруль полиции установил, что мужчина не дышит. Патрульные полицейские и медики провели реанимационные мероприятия, но, к сожалению, безуспешно.

Читайте также 14.03.2025 На Лаагна теэ мужчина выпал из дверей автобуса и скончался

Согласно предварительной информации, мужчина уже ранее во время езды по неизвестной причине потерял сознание и упал на ступеньки рядом с туалетом автобуса, а когда автобус подъехал к остановке и водитель открыл двери, то мужчина упал с лестницы на улицу.

О чем идет речь: о внезапной проблеме со здоровьем или о чем-то еще, будет установлено в ходе судебно-медицинской экспертизы.