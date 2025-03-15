Михаил Подоляк: Москва по-прежнему считает, что в Эстонии „ущемляют“ русскоязычное население

Если Эстония согласится разместить военный контингент, может ли это представлять для неё потенциальную опасность? Вы упоминали о возможном размещении войск на линии фронта. Будут ли эстонские военные направлены именно туда?

Давайте дождёмся суверенного решения правительства Эстонии или любой другой страны. Ещё раз подчеркну: такие решения должны приниматься на уровне национальных правительств, а затем утверждаться в рамках общей европейской доктрины по отношению к Украине.

Что важно. Я скажу прямо: если война не завершится справедливым финалом, если Россию не принудят к определённым решениям, то риски сохранятся для всех стран, особенно для Северной Европы.

У меня нет сомнений, что Россия будет продолжать нагнетать истерию в отношении североевропейских стран. И речь идёт не только об Эстонии, хотя её положение действительно сложное. Она граничит с Россией, а Москва по-прежнему считает, что там „ущемляют“ русскоязычное население. Всё это – классические пропагандистские клише, которые, по мнению России, должны оправдывать её желание зайти на чужую территорию и убивать.

Россия точно так же угрожает, на мой взгляд, и Финляндии, и Норвегии, и другим странам Балтийского региона. Поэтому, если её не принудить к завершению войны и созданию соответствующих гарантий безопасности не только для Украины, но и для Европы в целом, то угроза российской экспансии останется постоянной.

Полное интервью читайте здесь 11.03.2025 DELFI В УКРАИНЕ | Подоляк – о возможном размещении эстонских военных в Украине и участии стран Балтии в мирных переговорах

Здесь концептуально одна главная составляющая, которую нельзя забывать и важно всегда подчёркивать: сегодня Россия может существовать только в состоянии войны.

Для России не существует других инструментов внешней политики или концепций, которые могли бы оправдать её статус якобы глобального государства, способного влиять на мировые процессы. Её глобальность основана исключительно на войне – на том, что она пытается диктовать правила через силу.