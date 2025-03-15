Михаил Подоляк: Москва по-прежнему считает, что в Эстонии „ущемляют“ русскоязычное население
В интервью Delfi советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк помимо прочего рассказал о том, насколько реально размещение эстонского военного контингента в Украине на линии фронта.
Если Эстония согласится разместить военный контингент, может ли это представлять для неё потенциальную опасность? Вы упоминали о возможном размещении войск на линии фронта. Будут ли эстонские военные направлены именно туда?
Давайте дождёмся суверенного решения правительства Эстонии или любой другой страны. Ещё раз подчеркну: такие решения должны приниматься на уровне национальных правительств, а затем утверждаться в рамках общей европейской доктрины по отношению к Украине.
Что важно. Я скажу прямо: если война не завершится справедливым финалом, если Россию не принудят к определённым решениям, то риски сохранятся для всех стран, особенно для Северной Европы.
У меня нет сомнений, что Россия будет продолжать нагнетать истерию в отношении североевропейских стран. И речь идёт не только об Эстонии, хотя её положение действительно сложное. Она граничит с Россией, а Москва по-прежнему считает, что там „ущемляют“ русскоязычное население. Всё это – классические пропагандистские клише, которые, по мнению России, должны оправдывать её желание зайти на чужую территорию и убивать.
Россия точно так же угрожает, на мой взгляд, и Финляндии, и Норвегии, и другим странам Балтийского региона. Поэтому, если её не принудить к завершению войны и созданию соответствующих гарантий безопасности не только для Украины, но и для Европы в целом, то угроза российской экспансии останется постоянной.
Здесь концептуально одна главная составляющая, которую нельзя забывать и важно всегда подчёркивать: сегодня Россия может существовать только в состоянии войны.
Для России не существует других инструментов внешней политики или концепций, которые могли бы оправдать её статус якобы глобального государства, способного влиять на мировые процессы. Её глобальность основана исключительно на войне – на том, что она пытается диктовать правила через силу.
Соответственно, Россия точно не откажется от войны как инструмента. Это может быть сама война, её подготовка или постоянное состояние предвоенной напряжённости. Почему? Во-первых, это позволяет скрывать внутренние противоречия. Россия – слаборазвитая страна с низким уровнем жизни. И чтобы удерживать под контролем большое количество агрессивно настроенных людей, им нужно давать занятие. Какое? Внешняя война.
С другой стороны, сам факт внешней войны, постоянной угрозы или милитаризации даёт России право голоса за глобальным столом. Именно поэтому она будет продолжать угрожать разным регионам.
Для неё в числе целей – страны Балтии, это очевидно. Польша, в частности, Сувалкский коридор в Калининград. Также в её фокусе остаётся анклав в Молдове – Приднестровье. Все эти территории для неё – потенциальные цели. И, конечно, главная цель – Украина.
Если подытожить, то европейское направление остаётся для России единственным возможным вектором внешней эскалации. И это уже открыто признают многие европейские лидеры.
В азиатском направлении Россия не может двигаться – там есть крупные игроки, с которыми она не в состоянии соперничать. Это Китай, Индия, Турция (если говорить о Черноморском регионе) и другие.
Поэтому Россия будет продолжать угрожать, оскорблять, унижать, провоцировать, а также проводить масштабные диверсионные операции на европейском континенте.