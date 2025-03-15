Литва готова разместить у себя ядерное оружие НАТО

„Мы считаем, что необходимо оценить возможности внесения изменений в статью 137 Конституции Литовской Республики, если наши союзники предложат определенные реальные планы размещения ядерного оружия или его компонентов в Литве, а также пересмотреть другие обязательства“, - заявила Д. Шакалене журналистам в пятницу.

Статья 137 Конституции гласит, что „на территории Литовской Республики не может быть оружия массового поражения и военных баз иностранных государств“.

Политик отметила, что конкретных предложений от союзников нет. Однако, по ее словам, Литва должна быть готова к принятию соответствующих решений в случае изменения ситуации.

„У нас нет никаких конкретных предложений от наших союзников, поскольку идеи, высказанные политически, не были конкретизированы каким-либо образом. Мы считаем, что нам нужно быть готовыми к любому развитию событий. Поэтому моя позиция как министра обороны заключается в том, что нам всё же следует инициировать более глубокое обсуждение и оценку этого вопроса“, - отметила Д. Шакалене.

Президент Франции Эммануэль Макрон упоминал о том, что Европе необходимо лучше защищать себя и лучше вооружаться, а также заявил, что он пообещал вести переговоры с союзниками в Европе, чтобы ядерное оружие Франции действовало как сдерживающий фактор и защищало континент от российской угрозы.

Франция – единственное ядерное государство в Европейском союзе.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае, если Украина не станет частью НАТО, ядерное оружие может стать достаточной гарантией безопасности для страны.

Украина отказалась от ядерного оружия, подписав Будапештский меморандум в 1994 году. Этот документ предусматривал гарантии территориальной целостности Украины в обмен на отказ от ядерного арсенала. Меморандум подписали Россия, Украина, Великобритания и США.

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