Мнение
13.02.2025, 17:49

Полторы минуты до полуночи на часах Судного дня. Даст ли Трамп Украине ядерное оружие?

 
Часы Судного дня переведены на 2 секунды вперед
Никита Волков
Ядерный взрыв, иллюстративное фото
Ядерный взрыв, иллюстративное фото
ФОТО: ANNA SVIRINA | Scanpix

89 секунд до полуночи – именно на эту отметку в конце января были переведены часы Судного дня, символизирующие близость человечества к уничтожению. Ядерные угрозы, потенциальное злоупотребление достижениями в области биологии и искусственного интеллекта, а также изменение климата были среди тех причин, почему представители журнала Чикагского университета „Бюллетень учёных-атомщиков“ передвинули стрелку часов с 90 до 89 секунд. За всю историю существования данного проекта человечество еще не было так близко к возможному Апокалипсису как в 2025 году, следует подробно проанализировать сложившуюся ситуацию в системе глобальной ядерной безопасности, пишет специалист по международным отношениям Никита Волков.

Ядерное оружие – гарант безопасности для Украины?

Идея о том, что наличие ядерного арсенала у Украины было бы одним из главных факторов сдерживания российской агрессии, не нова: после аннексии Россией Крымского полуострова в 2014 году перспектива выхода Украины из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) активно обсуждалась рядом украинских политиков. В октябре 2024 года в своём выступлении на заседании Европейского совета президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что гарантии безопасности, закреплённые в Будапештском меморандуме 1994 года, в результате которого Украина передала советское ядерное оружие России, с треском провалились по причине военной агрессии России против своего соседа.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
RusDelfi
Поделиться
Комментарии