Полторы минуты до полуночи на часах Судного дня. Даст ли Трамп Украине ядерное оружие?

89 секунд до полуночи – именно на эту отметку в конце января были переведены часы Судного дня, символизирующие близость человечества к уничтожению. Ядерные угрозы, потенциальное злоупотребление достижениями в области биологии и искусственного интеллекта, а также изменение климата были среди тех причин, почему представители журнала Чикагского университета „Бюллетень учёных-атомщиков“ передвинули стрелку часов с 90 до 89 секунд. За всю историю существования данного проекта человечество еще не было так близко к возможному Апокалипсису как в 2025 году, следует подробно проанализировать сложившуюся ситуацию в системе глобальной ядерной безопасности, пишет специалист по международным отношениям Никита Волков.