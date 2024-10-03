Мнение
03.10.2024, 17:28

Ядерный удар не поможет России выиграть войну. Эксперт о том, зачем Путин поменял ядерную доктрину

 
Российские ракетные войска проводят учения с применением тактического ядерного оружия в Южном военном округе страны, май 2024 года.
Российские ракетные войска проводят учения с применением тактического ядерного оружия в Южном военном округе страны, май 2024 года.
ФОТО: HANDOUT | Scanpix

Изменения в российской ядерной доктрине, о которых объявил Путин на прошлой неделе, делают её более неопределённой и угрожающей. Приблизился ли мир к ядерному конфликту? Зачем Путину понадобилось объявлять об изменениях в доктрине именно сейчас? Применит ли Россия ядерное оружие? Сможет ли она с его помощью победить в Украине? Томс Ростокс, директор Центра исследований безопасности и стратегических исследований Академии национальной обороны Латвии разъяснил Delfi значение новой ядерной риторики Путина.

В прошлый четверг Владимир Путин объявил об изменениях в российской ядерной стратегии, которые в значительной степени снимают существующие ограничения на применение ядерного оружия. Согласно действующей версии доктрины, существуют только четыре случая, в которых страна может применить ядерное оружие: при получении достоверной информации о запуске вражеских баллистических ракет; если Россия или её союзники подверглись нападению с применением ядерного или другого оружия массового уничтожения; в случае разрушительной атаки на её ядерную инфраструктуру или при обычной агрессии, угрожающей самому существованию российского государства.

По словам Путина, после изменения доктрины Россия также сможет применять ядерное оружие в случае „критической угрозы суверенитету“ как ее самой, так и ее союзницы Беларуси, а также в ответ на „массированный запуск обычных ракет и дронов“ и „агрессию неядерного государства, поддерживаемого ядерным“.

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