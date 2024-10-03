Ядерный удар не поможет России выиграть войну. Эксперт о том, зачем Путин поменял ядерную доктрину
Изменения в российской ядерной доктрине, о которых объявил Путин на прошлой неделе, делают её более неопределённой и угрожающей. Приблизился ли мир к ядерному конфликту? Зачем Путину понадобилось объявлять об изменениях в доктрине именно сейчас? Применит ли Россия ядерное оружие? Сможет ли она с его помощью победить в Украине? Томс Ростокс, директор Центра исследований безопасности и стратегических исследований Академии национальной обороны Латвии разъяснил Delfi значение новой ядерной риторики Путина.
В прошлый четверг Владимир Путин объявил об изменениях в российской ядерной стратегии, которые в значительной степени снимают существующие ограничения на применение ядерного оружия. Согласно действующей версии доктрины, существуют только четыре случая, в которых страна может применить ядерное оружие: при получении достоверной информации о запуске вражеских баллистических ракет; если Россия или её союзники подверглись нападению с применением ядерного или другого оружия массового уничтожения; в случае разрушительной атаки на её ядерную инфраструктуру или при обычной агрессии, угрожающей самому существованию российского государства.