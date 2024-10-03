Ядерный удар не поможет России выиграть войну. Эксперт о том, зачем Путин поменял ядерную доктрину

В прошлый четверг Владимир Путин объявил об изменениях в российской ядерной стратегии, которые в значительной степени снимают существующие ограничения на применение ядерного оружия. Согласно действующей версии доктрины, существуют только четыре случая, в которых страна может применить ядерное оружие: при получении достоверной информации о запуске вражеских баллистических ракет; если Россия или её союзники подверглись нападению с применением ядерного или другого оружия массового уничтожения; в случае разрушительной атаки на её ядерную инфраструктуру или при обычной агрессии, угрожающей самому существованию российского государства.