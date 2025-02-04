Зеленский: если Украина не войдет в НАТО, дайте нам ядерное оружие

Журналист спросил у Зеленского, что он рассматривает в качестве гарантий безопасности, которые позволят Украине удержать Владимира Путина от нового нападения, передает „Медуза“.

Зеленский ответил, что в случае, если вступление Украины в НАТО растянется на годы или десятилетия, у него возникает „абсолютно справедливый вопрос“:

„Что будет защищать нас от этого зла все время на этом пути? Какой пакет поддержки? Какие ракеты? Дадут ли нам ядерное оружие? Тогда пусть они дадут нам ядерное оружие. Дадут ли они нам ракеты в таком количестве, чтобы мы могли остановить Россию? Я не уверен в этом, но думаю, что это помогло бы. Иначе какие ракеты смогут остановить ядерные ракеты России? Это риторический вопрос. Поэтому давайте поступим следующим образом: верните нам ядерное оружие, дайте нам ракетные комплексы, партнеры помогут нам финансировать миллионную армию, переместите свой контингент в те регионы нашей страны, где мы хотим стабильности, чтобы у людей было спокойствие“.

Зеленский добавил, что, если Украина не станет частью НАТО, то „Путин должен полностью уйти с нашей территории“, после чего Киев поднимет вопрос о финансовой компенсации за все потери.

„Он [Путин] вторгся, потому что боялся, что мы станем членами НАТО. Хорошо, мы не члены НАТО — возвращайте нашу землю. Это должно рассматриваться именно так“, — добавил президент Украины.

Власти Украины считают, что вступление в НАТО — это „единственная реальная гарантия безопасности“ для страны, как заявило украинское Министерство иностранных дел в декабре 2024 года. Это заявление было сделано после того, как агентство Reuters сообщило, что в НАТО нет единства по поводу принятия Украины в альянс.

Украина отказалась от ядерного оружия, подписав Будапештский меморандум в 1994 году. Этот документ предусматривал гарантии территориальной целостности Украины в обмен на отказ от ядерного арсенала. Меморандум подписали Россия, Украина, Великобритания и США.

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