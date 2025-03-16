Экспертный прогноз: в этом году экономика Эстонии вырастет на 2,4%, а зарплаты – на 5,3%

По словам экономиста банка Citadele Александраса Изгородинаса, в настоящее время экономические циклы стран Балтии остаются в некоторой степени различными, однако, по оценке аналитиков Citadele, начинают выравниваться. На данный момент по силе экономического цикла в балтийском регионе по-прежнему лидирует Литва, за ней следуют Латвия и Эстония, причем последняя пока остается наиболее слабым звеном. Тем не менее, по свежим данным, в последнем квартале 2024 года экономика Эстонии наконец-то продемонстрировала долгожданный рост.

„В Эстонии мы замечаем все больше свидетельств достижения дна экономического цикла, а значит, экономика страны выходит из спада и приближается к этапу оживления. По информации Департамента статистики, в последнем квартале 2024 года экономика Эстонии показала рост на 1,2%, что значительно превзошло ожидания“, - заявил Изгородинас. Однако в целом за 2024 год ВВП Эстонии сократился на 0,3%. Основные экономические показатели говорят о том, что восстановлению способствуют несколько секторов: к концу 2024 года заметно улучшилась уверенность в обрабатывающей промышленности, а также наблюдается некоторое оживление в сфере услуг. „Мы видим и первые признаки скромного восстановления внутреннего спроса: в 2024 году частное потребление выросло на 1,2%“, - добавил экономист Citadele.

Опросы эстонских промышленных предприятий, а также экспортные данные указывают на оживление внешней торговли. По сведениям Департамента статистики, совокупный экспорт товаров и услуг в 2024 году вырос на 3,2%. Экспорт Эстонии тесно связан со Скандинавскими странами, на долю которых приходится треть его общего объема. Восстановление экспорта Эстонии во многом обусловлено снижением процентных ставок по кредитам в Скандинавии и их положительным эффектом.

Рост экономики Эстонии опережает рост в Латвии