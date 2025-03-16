Экспертный прогноз: в этом году экономика Эстонии вырастет на 2,4%, а зарплаты – на 5,3%(17)
Экономисты банка Citadele прогнозируют, что в 2025 году ВВП Эстонии увеличится на 2,4%, ВВП Литвы – на 2,9%, а ВВП Латвии – на 2,2%. При этом Эстония отстает от своих соседей по темпам роста средней зарплаты, но опережает их по уровню инфляции, который, по прогнозам, составит 3,3%.
По словам экономиста банка Citadele Александраса Изгородинаса, в настоящее время экономические циклы стран Балтии остаются в некоторой степени различными, однако, по оценке аналитиков Citadele, начинают выравниваться. На данный момент по силе экономического цикла в балтийском регионе по-прежнему лидирует Литва, за ней следуют Латвия и Эстония, причем последняя пока остается наиболее слабым звеном. Тем не менее, по свежим данным, в последнем квартале 2024 года экономика Эстонии наконец-то продемонстрировала долгожданный рост.
„В Эстонии мы замечаем все больше свидетельств достижения дна экономического цикла, а значит, экономика страны выходит из спада и приближается к этапу оживления. По информации Департамента статистики, в последнем квартале 2024 года экономика Эстонии показала рост на 1,2%, что значительно превзошло ожидания“, - заявил Изгородинас. Однако в целом за 2024 год ВВП Эстонии сократился на 0,3%. Основные экономические показатели говорят о том, что восстановлению способствуют несколько секторов: к концу 2024 года заметно улучшилась уверенность в обрабатывающей промышленности, а также наблюдается некоторое оживление в сфере услуг. „Мы видим и первые признаки скромного восстановления внутреннего спроса: в 2024 году частное потребление выросло на 1,2%“, - добавил экономист Citadele.
Опросы эстонских промышленных предприятий, а также экспортные данные указывают на оживление внешней торговли. По сведениям Департамента статистики, совокупный экспорт товаров и услуг в 2024 году вырос на 3,2%. Экспорт Эстонии тесно связан со Скандинавскими странами, на долю которых приходится треть его общего объема. Восстановление экспорта Эстонии во многом обусловлено снижением процентных ставок по кредитам в Скандинавии и их положительным эффектом.
Рост экономики Эстонии опережает рост в Латвии
По оценке аналитиков Citadele, можно с достаточной уверенностью предполагать, что в 2025 году экономический цикл усилится во всех странах Балтии. Если ранее по темпам роста экономики Эстония находилась в роли догоняющего, то теперь ситуация меняется. В 2024 году спад экономики Эстонии составил 0,3%, в Латвии – 0,4%, тогда как экономика Литвы выросла на 2,6%. „Мы прогнозируем, что ВВП Латвии вырастет в этом году на 2,2%, ВВП Эстонии – на 2,4%, а ВВП Литвы – на 2,9%. Одним из ключевых факторов возможного усиления экономической активности в регионе станет удешевление кредитов, что окажет влияние как на экспортные, так и на внутренние отрасли балтийских экономик. Помимо этого, мы продолжаем ожидать дальнейшего роста покупательной способности“, – пояснил Изгородинас.
В Латвии и Литве Citadele прогнозирует рост средней заработной платы на 7%, тогда как уровень инфляции в 2025 году, по прогнозам, составит 2,2% в Латвии и 2,7% в Литве. В Эстонии в этом году ожидается повышение зарплат на 5,3%, а уровень инфляции, по прогнозам, достигнет 3,3%. Падение стоимости кредитования наряду с восстановлением покупательной способности будут играть важную роль в укреплении экономического цикла стран Балтии.
„Разумеется, прогнозы несут в себе и определенные риски, которых становится все больше в нынешней меняющейся политической и экономической ситуации. Помимо тарифных вопросов, одной из наиболее значимых угроз остается влияние ослабленной немецкой экономики на экспорт стран Балтии, первые признаки чего уже можно наблюдать в Литве“, - отметил Изгородинас.