Экономика
13.03.2025, 16:32

„Иммиграционный насос“? К развалу правительства привело и противодействие СДП повышению миграционной квоты

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Социал-демократ Лаури Ляэнеметс (вверху) и Эркки Келдо (Партия реформ).
Социал-демократ Лаури Ляэнеметс (вверху) и Эркки Келдо (Партия реформ).
ФОТО: Berta Gortfelder | Kollaaž

Один из самых серьезных конфликтов в развалившейся трехпартийной правящей коалиции был связан с вопросом об иммиграционным исключении для квалифицированной рабочей силы. В понедельник новый двухпартийный союз объявил, что теперь сможет начать изменения в миграционной политике Эстонии, значительно увеличив миграционную квоту.

За несколько часов до того, как Партия реформ и партия Eesti 200 выставили из коалиции Социал-демократическую партию (СДП), министр экономики и промышленности Эркки Келдо (Партия реформ) опубликовал в социальных сетях пост, в котором, среди прочего, упрекнул социал-демократов в блокирования исключения для квалифицированных работников. После распада правительства социал-демократы разослали пресс-релиз, в котором бывший министр внутренних дел и председатель СДП Лаури Ляэнеметс объяснил противостояние, сказав, что его партия по-прежнему не согласана с предложением, „которое бы открыло Эстонию для иностранной рабочей силы в числе до 9 000 в год“.

Премьер-министр Кристен Михал объяснил выдворение социал-демократов из правительства тем, что некоторые вещи стопорились из-за противодействия соцдемов. Ляэнеметс этого не отрицает. „Мы реагировали на это и говорили, что мы в самом деле согласны не со всем. Одним предложением был допуск в Эстонию иностранной рабочей силы, чего очень сильно хотели Партия реформ и Eesti 200“.

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