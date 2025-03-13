„Иммиграционный насос“? К развалу правительства привело и противодействие СДП повышению миграционной квоты

За несколько часов до того, как Партия реформ и партия Eesti 200 выставили из коалиции Социал-демократическую партию (СДП), министр экономики и промышленности Эркки Келдо (Партия реформ) опубликовал в социальных сетях пост, в котором, среди прочего, упрекнул социал-демократов в блокирования исключения для квалифицированных работников. После распада правительства социал-демократы разослали пресс-релиз, в котором бывший министр внутренних дел и председатель СДП Лаури Ляэнеметс объяснил противостояние, сказав, что его партия по-прежнему не согласана с предложением, „которое бы открыло Эстонию для иностранной рабочей силы в числе до 9 000 в год“.