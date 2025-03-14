Дональд Трамп прокомментировал переговоры с Путиным: „Есть все шансы, что эта ужасная, кровавая война наконец-то закончится“

„Вчера мы провели очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и есть все шансы, что эта ужасная, кровавая война наконец-то закончится. НО В ЭТОТ САМЫЙ МОМЕНТ ТЫСЯЧИ УКРАИНСКИХ СОЛДАТ НАХОДЯТСЯ В ПОЛНОМ ОКРУЖЕНИИ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ И В ОЧЕНЬ ПЛОХОМ И УЯЗВИМОМ ПОЛОЖЕНИИ, — написал Трамп. — Я обратился к президенту Путину с настоятельной просьбой пощадить их жизни. Это была бы ужасная резня, какой не было со времен Второй мировой войны. Да благословит их всех Господь“.

Из сообщения неясно, поговорил ли лидер Соединенных Штатов сам с президентом РФ или речь идет о переговорах Путина и спецпосланника Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, который 13 марта был с визитом в Москве и встречался с российским президентом.

В Кремле не сообщали о переговорах Путина и Трампа, хотя идея такой беседы в том или ином формате обсуждается. На брифинге с журналистами 14 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что дата разговора Путина и Трампа пока не согласована.

Переговоры Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа прошли 13 марта в закрытом режиме. Ожидалось, что они среди прочего обсудят предложение США о 30-дневном прекращении огня на фронте в Украине. Ранее Киев уже поддержал эту идею.

В Белом доме не сообщили, что обсуждалось на встрече, но заявили, что итог визита Уиткоффа можно оценить с „осторожным оптимизмом“. В Кремле сказали, что на встрече „российской стороне была предоставлена дополнительная информация“, а Путин, в свою очередь, через Уиткоффа передал информацию и „дополнительные сигналы“ для Трампа. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, после встречи „есть основания испытывать осторожный оптимизм“ в отношении переговоров о прекращении огня.

В тот же день Путин публично заявил, что Россия согласна с выдвинутым США предложением о 30-дневном прекращении огня в Украине, но „есть нюансы“ и вопросы, требующие обсуждения. Среди них — вопрос о том, что делать с ВСУ в Курской области.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить