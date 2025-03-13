„Мы за, но есть нюансы“. Путин прокомментировал предложение о временном перемирии с Украиной

Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за то, что тот уделяет урегулированию так много внимания.

„Мы согласны с предложением прекратить боевые действия. Но исходим из того, что это прекращение должно привести к долгосрочному миру и устранило первопричины кризиса“, — сказал Путин, отвечая на вопрос, как он оценивает предложение США о прекращении огня.

По его словам, для украинской стороны было бы хорошо добиться перемирия на 30 дней. „И мы за [перемирие], но есть нюансы“, — добавил Путин.

Что мы будем делать с участком вклинения [ВСУ] в Курской области? Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это означает? Что все [солдаты ВСУ], кто там находятся, будут выходить без боя? Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие, просто сдаться в плен? Как это будет? Непонятно.

А как будут решаться другие вопросы на всей линии соприкосновения? А это почти две тысячи километров. И там российские войска наступают практически на всех участках. <…> Эти 30 суток будут как использоваться? Для того, чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация? Для того, чтобы туда поставлялось оружие? Для того, чтобы мобилизованные вновь подразделения прошли подготовку?Или ничего этого не будет делаться?

Тогда возникает вопрос: как будут решаться вопросы контроля, верификации? Как нам гарантируют, что ничего подобного происходить не будет? <…> Кто будет отдавать приказы на прекращение боевых действий? И какова цена этим приказам? Почти две тысячи километров [линия соприкосновения]. Кто определит, кто и где нарушил возможную договоренность о прекращении огня?

Все эти вопросы, считает Путин, требуют обсуждения, в том числе, возможно, с президентом США Дональдом Трампом. „Сама по себе идея правильная, и мы безусловно ее поддерживаем, но есть вопросы, которые нам надо обсудить“, — добавил он.