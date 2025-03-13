ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1114-й день) | Трамп назвал „многообещающим, но неполным“ заявление Путина о прекращении огня

Агентство Reuters со ссылкой на источники рано утром сообщило, что после встречи в Эр-Рияде в феврале Россия предоставила США некий список требований в рамках сделки о завершении войны — по данным агентства, эти требования обсуждались между представителями Москвы и Вашингтона на протяжении последних трех недель как в ходе личных встреч, так и в ходе совместных переговоров. Источники не назвали конкретных требований, но охарактеризовали их как „похожие“ на те, которые ранее предъявлялись к Украине, США и НАТО (признание Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей частью России, отказ Украины от членства в НАТО). Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о наличии такого списка.

Президент Польши Анджей Дуда призвал США разместить тактическое ядерное оружие на территории его страны. В интервью Би-би-си президент Польши сказал, что размещение американского тактического ядерного оружия в Польше стало бы оборонительной мерой в ответ на решение России в 2023 году разместить такие вооружения в Беларуси.

Минобороны России объявило о взятии Суджи. „Подразделениями группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Меловой, Подол и Суджа“, — говорится в сообщении российского военного ведомства. Накануне о взятии города Суджа в Курской области, захваченного ВСУ в августе, сообщали российские СМИ и блогеры, публикуя видео с российскими военными, но военные об этом официально не объявляли. Накануне Курскую область впервые после вторжения ВСУ посетил Владимир Путин. Президент России встретился с военными. В Судже и близлежащих селах нашли более 100 человек, которые официально числились пропавшими без вести во время оккупации этой территории украинскими войсками, заявил помощник главы МЧС России Юрий Мезинов. МЧС проводит эвакуацию жителей — их направляют в пункты временного размещения, некоторых забирают родственники. По словам Мезинова, около 90% эвакуируемых — это те, кто находился в списках пропавших без вести. Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что по состоянию на час дня 13 марта из Суджи и окрестностей вывезены более 140 человек — в самом городе им оставаться невозможно из-за разрушений. Хинштейн заверил, что власти будут „восстанавливать все, что потеряли“ и „сделают все еще краше, чем было“. Сколько точно человек оставались на оккупированной территории, неясно. Родственники местных жителей в январе оценивали это число примерно в три тысячи человек, в ВСУ говорили о двух тысячах.

Помощник Путина выступил против временного прекращения огня. Предложение о временном перемирии, которое 11 февраля выдвинули Украина и США на переговорах в Саудовской Аравии, — не что иное, как временная передышка для украинских военных, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. „Наша цель — это долгосрочное мирное урегулирование, мы к этому стремимся, мирное урегулирование, которое учитывает законные интересы нашей страны, наши известные озабоченности“, — сказал Ушаков в интервью телеканалу „Россия-1“ . „Какие-то шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, никому не нужны в данной ситуации“, — добавил помощник российского президента. Позже в четверг Ушаков уточнил свою позицию по поводу предложения Украины и США объявить о 30-дневном прекращении огня. Его новый комментарий звучит не столь категорично, как его предыдущее заявление в эфире российского телевидения. „Документ, мне кажется, имеет поспешный характер, — сказал Ушаков. — Надо будет поработать, подумать и учитывать и нашу позицию тоже. Там изложен только украинский подход“ (цитата по „Интерфаксу“). Ушаков сообщил, что Путин встретится со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом „сегодня вечером в закрытом формате“.

Президент России ответил на вопрос, как он оценивает готовность Украины к прекращению огня. „Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но это предложение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранила первопричины“ войны, сказал Путин на совместной пресс-конференции с президентом Беларуси Александром Лукашенко, начав с слов благодарности президенту США Дональду Трампу. Путин оговорился, что Трамп — не единственный из мировых лидеров, кто уделяет внимание конфликту в Украине и старательно перечислил лидеров всех пяти стран БРИКС. Также Путин сказал, что Россия в принципе поддерживает прекращение огня на 30 суток, но „есть нюансы“. Одним из таких нюансов он назвал положение украинской армии в Курской области, которое он описал как окружение. Он подчеркнул, что есть еще множество других нюансов, связанных с прекращением боевых действий и контролю за ним, и их нужно детально обсуждать с США. По его словам, нужны гарантии того, что ВСУ не используют это время для перевооружения в то время как у российской армии, по его словам, обозначилось преимущество на фронте, прежде всего в Курской области.

Украинский дипломат на условиях анонимности провел брифинг для журналистов о том, что обсуждалось на переговорах с США в Джидде во вторник, но осталось за рамками совместного заявления двух стран. Вопрос территориальной целостности, вопрос оккупированных территорий обсуждался. Но не вопрос территориальных уступок (Украины). Украина никогда не признает владение этими территориями Россией. В заявлении Рубио имелось в виду то, что Россия сейчас удерживает территории в случае прекращения огня, но не передачу России этих территорий. Это вопрос терминологий. Украина не может вернуть эти территории военным путем, но не признает их российскими, но будет стараться в дальнейшем вернуть их дипломатическим путем.