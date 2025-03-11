Яшин о ситуации в правительстве: без социал-демократов появилась возможность снизить налоги и уменьшить бюрократию

Бывшие партнеры по коалиции из социал-демократической партии пытались вытолкнуть Ээсти 200 из правительства начиная с прошлого лета. Причины более чем простые – низкий рейтинг и возможность спровоцировать распад партии оппонентов как можно раньше. Однако, никто из членов парламента или других должностных лиц из команды Ээсти 200 никуда не убежал невзирая на тяжелую ситуацию. Чего нельзя сказать про многие другие партии.

Перебежчики из центристской партии пополнили ряды социал-демократов, а значит добавился целый ряд коллег, которых нужно было трудоустроить на должности министров и председателей парламентских комиссий. На сегодняшний день можно сказать, что план наших коллег провалился, а правительство работает дальше без СДП.

Причины, разумеется, также политические. Однако разлад мировоззрений тоже имеет место быть. Ээсти 200 экономически правая партия, а значит поддерживает меньше налогов и бюрократии. Социал-демократы являются левой партией и поддерживают дополнительные регуляции и налогообложение.

Основной причиной распада коалиции и продолжение работы без социал-демократов — это целый ряд решений по поддержке экономики, которые не принимались месяцами из-за противостояния наших бывших партнеров по коалиции. В число этих решений входит план по развитию энергетики, увеличение квоты для квалифицированной рабочей силы из-за границы, уменьшению некоторых налогов и бюрократии.