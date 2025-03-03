Последнее прощание: основатель Skype опубликовал трогательный пост

Один из основателей, Никлас Зеннстрём, в эмоциональном посте в соцсетях вспомнил первые годы Skype и его влияние на мир. „Мы создали Skype, чтобы разрушить монополию в сфере телекоммуникации и сократить расстояние между людьми. Всего за сутки иностранцы, бизнес-туристы и даже те, кому пришлось покинуть родину в тяжелых обстоятельствах, получили возможность общаться с близкими – абсолютно бесплатно“.

Он подчеркнул, что, хотя эпоха Skype подходит к концу, наследие компании будет жить в более чем 900 новых компаниях, созданных бывшими сотрудниками Skype и инвесторам. „Благодаря Skype европейская технологическая индустрия расцвела, и это замечательно“, – отметил он.

Skype родился в результате сотрудничества основателей из Эстонии, Дании и Швеции и быстро превратился в одного из первых в мире „единорогов“ – компанию стоимостью более миллиарда долларов. Сейчас, когда на рынке доминируют новые коммуникационные платформы, Skype войдет в историю технологий как первопроходец, навсегда изменивший способ общения в мире.

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