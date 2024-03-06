IT-специалисты в Эстонии: последние шесть месяцев живем в минус, жены вынуждены искать работу

В последнее время на уровень зарплат в Эстонии стали жаловаться даже специалисты, работающие в сфере высоких технологий. RusDelfi собрал истории тех айтишников, которым перестало хватать денег на жизнь в Эстонии. Почему так произошло?
По данным различных сайтов по поиску работы, диапазон зарплат лиц, работающих в Эстонии в сфере информационных технологий (IT), обычно составляет от 1 462 до 3 405 евро. Это общая чистая месячная зарплата, включая бонусы. Зарплаты резко различаются на разных должностях.
„Никогда не думала, что айтишникам тоже придется экономить“
Янина вместе с мужем и дочкой живут в Эстонии несколько лет. Муж у россиянки — IT-специалист, и переезд был связан именно с его работой.
„Несколько лет назад зарплата в Таллинне была лишь немногим выше, чем на той должности, на которой муж находился в России. Но мы захотели пожить в европейской стране, тем более тогда Эстония считалась страной стартапов, и в планах было оглядеться и создать здесь свою фирму“, — рассказывает Янина.