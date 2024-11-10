Студенты-айтишники не могут найти работу. „Абсурдная ситуация“

„Мне не удалось попасть летом на практику, — делится 21-летняя третьекурсница TalTech Кароль Тёрмикоски, изучающая информационные технологии. — Часто я не проходила даже первый тур отбора. Очень обидно. Я задаюсь вопросом, правильно ли я выбрала специальность“.

Интерес к инфотехнологиям у Тёрмикоски появился еще в подростковом возрасте. Уже в основной школе она поняла, что IT — это ее призвание. „Мой сводный брат подарил мне набор Arduino. Я самостоятельно научилась программировать на языке C“.

Она вспоминает, что в 2022 году, когда она начала изучать информационные технологии, люди жаловались, что в айти не хватает людей. Сейчас, как ей кажется, их более чем достаточно, и преимущество есть у тех, кто учится по специальности, потому что задания, которые дают работодатели для отбора самых способных практикантов, отвечают конкретным рабочим задачам.

„У студентов-айтишников легкая паника. Когда открываешь LinkedIn в поисках работы, все выглядит очень печально“.

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