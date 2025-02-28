Историческое решение: прославивший Эстонию по всему миру Skype вскоре прекращает работу

По данным портала XDA, в последней версии Skype для Windows появилось уведомление, которое гласит: „Начиная с мая Skype более недоступен. Продолжайте звонки и общение в Teams“.

Skype создали в 2003 году швед Никлас Зеннстрём и датчанин Яанус Фриис. Первоначальный код написали эстонцы Яан Таллинн, Ахти Хейнла и Прийт Касесалу.

Сначала в 2005 году Skype купил за 2,6 млрд долларов eBay. В 2009 году eBay продал 70% Skype за 2,75 млрд долларов инвестиционной группе Silver Lake, куда входили несколько сооснователей Skype. Затем eBay и Silver Lake продали в 2011 году приложение за 8,5 млрд долларов компании Microsoft.

К 2011 году у приложения было 660 миллионов пользователей. В 2005-2012 годах эстонское отделение (Skype Eesti) возглавлял Стен Тамкиви.

Логотип Skype украшал Центр разработки в таллиннском районе Мустамяэ в течение 15 лет, его заменили на Microsoft в августе 2018 года.

В 2017 году Microsoft вывел на рынок платформу Teams, построенную на архитектуре Skype.

Значение Skype для Эстонии было велико. Skype был первым стартапом, где работали эстонские инженеры и разработчики, и который вырос в миллиардный бизнес. Многие из руководителей сегодняшних успешных стартапов и технологических компаний получили именно от Skype опыт и ветер в свои паруса. Некоторые из них реинвестировали деньги, полученные от продажи Skype Technologies OÜ, в свои следующие эстонские стартапы.

Ожидается, что Microsoft сделает сегодня в конце рабочего дня официальное сообщение о закрытии Skype.

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