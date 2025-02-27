Как использовать возврат подоходного налога, избежать мошенничества и вернуть больше денег?

Также возврат подоходного налога или его часть можно оставить на счете Налогово-таможенного департамента для оплаты будущих обязательств. Например, у многих в марте наступает срок уплаты земельного налога. Так называемый авансовый платеж можно использовать для уплаты подоходного налога, регистрационного сбора за моторное транспортное средство, таможенных и импортных пошлин.

Часто возврат подоходного налога может быть хорошей возможностью начать копить или приумножать деньги. Например, можно разместить возвращенный налог на срочном или накопительном депозите в банке, чтобы он приносил проценты. В Coop Pank для этого есть „Rahasahtel“, где деньги зарабатывают 2% годовых и при необходимости их можно быстро использовать.

Возврат подоходного налога или его часть можно пожертвовать официально признанным некоммерческим организациям, фондам и религиозным объединениям, включенным в список организаций с налоговыми льготами Налогово-таможенного департамента. Пожертвования и расходы на обучение в следующем году можно будет вычесть из налогооблагаемых расходов в размере до 1200 евро.

В то же время есть и другие хорошие варианты использования возвращенного налога. Важно продумать, какие именно у вас потребности и предпочтения.

Из-за значительной налоговой выгоды многие предпочитают полностью или частично направить возвращенный подоходный налог за этот год в третью ступень, чтобы получить новую налоговую выгоду. Тем, кто еще не копит в третьей ступени, возврат подоходного налога предоставляет хорошую возможность начать делать это, не жертвуя значительными суммами из своего регулярного дохода.

Государство возвращает подоходный налог со взносов в третью пенсионную ступень с той их части, которая не превышает 15% годового брутто -дохода человека или 6000 евро в год. Например, те, чей доход позволял это, и кто перевел в 2024 году в третью ступень 6000 евро, теперь получат налоговый возврат в размере 1200 евро.

В предыдущие годы в среднем на одного человека возвращали 200–300 евро подоходного налога. Поскольку некоторые налоговые льготы недавно были отменены, вероятно, в этом году наибольший возврат получат те, кто в прошлом году делал взносы в третью пенсионную ступень.

Возможно, кому-то возврат подоходного налога поможет погасить краткосрочную задолженность по лизингу или жилищному кредиту, проще оплатить покупку продуктов в этом месяце или отправиться в отпуск.

Будьте бдительны и избегайте мошенничества

Хотя подача налоговых деклараций началась только 15 февраля, уже в январе стали распространяться мошеннические сообщения и письма от имени Налогово-таможенного департамента (MTA). Чтобы избежать мошенничества, важно, чтобы люди умели распознавать угрозы и правильно реагировать. Следует помнить, что Налогово-таможенный департамент не прикрепляет вложения к электронным письмам и никогда не запрашивает у людей по электронной почте, в сообщениях или по телефону персональные данные, данные банковской карты, пароли от банковского счета или PIN-коды.

Чтобы защитить свои личные данные и деньги, всегда нужно проверять, какое именно действие подтверждается вводом PIN-кода, и ни в коем случае не подтверждать операции, которые вы не инициировали самостоятельно. Код PIN2 приравнивается к подписи человека и вводить его следует только в том случае, если вы полностью уверены, что конкретно подтверждается этой подписью.

Как в следующем году получить больше налогового возврата?

Поскольку в этом году подоходный налог вырос с 20% до 22%, те, кто делают взносы в третью пенсионную ступень, смогут получить в следующем году больший возврат – 22%. Например, если годовая брутто-зарплата человека составляет 40 000 евро или больше, и в 2025 году он вносит в третью ступень 6000 евро, то в 2026 году он получит налоговый возврат в размере 1320 евро. Если человек зарабатывает среднюю зарплату (до 24 000 евро в год) и направляет 15% этой суммы в третью ступень (всего 3600 евро), то в 2026 году он получит возврат в размере 792 евро.

Благодаря налоговым преимуществам внесение средств в третью ступень является одним из наиболее эффективных способов накопления и приумножения денег. Однако при этом стоит следить за тем, чтобы был выбран пенсионный фонд с низкими комиссиями: например, индексный фонд, а не активно управляемый фонд с высокими сборами. Это важно, поскольку уплаченные в виде комиссий деньги не приносят дохода, и в результате в фонде с высокими сборами может накопиться значительно меньше пенсионных средств, чем ожидалось. Индексные фонды с низкими комиссиями, где текущие расходы составляют менее 0,5% в год, предлагают как Tuleva, так и банки.

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