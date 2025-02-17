Экономика
17.02.2025, 18:26

Как отметить в налоговой декларации криптовалютные сделки и когда надо платить с них подоходный налог?

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Интернет-страничка MTA
Интернет-страничка MTA
ФОТО: Delfi Meedia

Сезон подачи деклараций о подоходном налоге официально начался, и это означает дополнительные обязательства для криптоинвесторов. Что надо иметь в виду при декларировании криптовалютных сделок? Поясняет издание Ärileht.

По словам менеджера по верификации криптовалютной платформы Kriptomat Вильяра Кяхари, в этом году декларирование криптовалютных сделок будет точно таким же, как и в прошлом. „Хотя в законодательстве теперь записано, что торговля виртуальными валютами может при желании осуществляться и через систему инвестиционных счетов, в действительности речь идет о так называемом промежуточном годе, и реально эту возможность пока использовать нельзя, - сказал Кяхари. - Это означает, что прибыльные криптовалютные сделки по-прежнему подлежат налогообложению на то время, когда сделка была совершена, и возможности вычесть убытки нет“.

К сделкам относятся как обмен криптовалюты на наличные, так и торговля по схеме криптовалюта на криптовалюту. „Например, налогообложению подлежит и доход, когда человек заработал прибыль от владения биткоином и затем обменял его на другую криптовалюту“, - подчеркнул Кяхари. Также надо уплатить налог, если, например, криптовалюта выиграна, получена в качестве оплаты за труд, получена в результате майнинга или когда она была использована для оплаты услуг.

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