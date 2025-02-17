Как отметить в налоговой декларации криптовалютные сделки и когда надо платить с них подоходный налог?

По словам менеджера по верификации криптовалютной платформы Kriptomat Вильяра Кяхари, в этом году декларирование криптовалютных сделок будет точно таким же, как и в прошлом. „Хотя в законодательстве теперь записано, что торговля виртуальными валютами может при желании осуществляться и через систему инвестиционных счетов, в действительности речь идет о так называемом промежуточном годе, и реально эту возможность пока использовать нельзя, - сказал Кяхари. - Это означает, что прибыльные криптовалютные сделки по-прежнему подлежат налогообложению на то время, когда сделка была совершена, и возможности вычесть убытки нет“.