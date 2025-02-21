Суровая реальность: чтобы выжить, пенсионерам приходится продавать последнее имущество

Эксперт по социальному обеспечению и экономике Министерства социальных дел Магнус Пийритс отметил, что наши пенсионеры по-прежнему остаются социальной группой, живущей в условиях большей относительной бедности. Пийритс пояснил, что на этом уровне находится почти половина, или 46 процентов, и по этому показателю мы находимся на первом месте в Европе, за нами следуют Латвия и Литва. Для сравнения, в Финляндии этот показатель составляет 13 процентов.