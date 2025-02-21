Экономика
21.02.2025, 12:16

Суровая реальность: чтобы выжить, пенсионерам приходится продавать последнее имущество

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Почти половина пенсионеров, или 46%, живут в относительной бедности
Почти половина пенсионеров, или 46%, живут в относительной бедности
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

„Положение пенсионеров ухудшилось“. „Имущество пенсионеров постоянно уменьшается — люди продают активы и тратят свои сбережения, чтобы справиться с повседневными расходами“, — заявил представитель пожилых людей Андрес Эргма в специальной комиссии Рийгикогу, пишет Delfi Maaleht.

Эксперт по социальному обеспечению и экономике Министерства социальных дел Магнус Пийритс отметил, что наши пенсионеры по-прежнему остаются социальной группой, живущей в условиях большей относительной бедности. Пийритс пояснил, что на этом уровне находится почти половина, или 46 процентов, и по этому показателю мы находимся на первом месте в Европе, за нами следуют Латвия и Литва. Для сравнения, в Финляндии этот показатель составляет 13 процентов.

Ситуация для пожилых людей, живущих в одиночестве, еще хуже. „В целом, семь из десяти человек живут в относительной бедности, относительная бедность — это реальность пенсионера, живущего в одиночестве, а пенсионный индекс растет медленнее, чем средняя зарплата“, — сказал Пийритс.

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