21.02.2025, 12:16
Суровая реальность: чтобы выжить, пенсионерам приходится продавать последнее имущество(27)
ФОТО: | Delfi Meedia
„Положение пенсионеров ухудшилось“. „Имущество пенсионеров постоянно уменьшается — люди продают активы и тратят свои сбережения, чтобы справиться с повседневными расходами“, — заявил представитель пожилых людей Андрес Эргма в специальной комиссии Рийгикогу, пишет Delfi Maaleht.
Эксперт по социальному обеспечению и экономике Министерства социальных дел Магнус Пийритс отметил, что наши пенсионеры по-прежнему остаются социальной группой, живущей в условиях большей относительной бедности. Пийритс пояснил, что на этом уровне находится почти половина, или 46 процентов, и по этому показателю мы находимся на первом месте в Европе, за нами следуют Латвия и Литва. Для сравнения, в Финляндии этот показатель составляет 13 процентов.
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