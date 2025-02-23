Экономика
23.02.2025, 16:02

Кому выгодно использовать не облагаемый налогом минимум и в каком случае от него стоит отказаться? Отвечает эксперт

 
Анна Тамм
Прием налоговых деклараций в электронной форме уже начался
Прием налоговых деклараций в электронной форме уже начался
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Прием налоговых деклараций в электронной форме уже начался. RusDelfi пообщался с главным специалистом отдела подоходного налога Налогово-таможенного департамента Марко Кыйвером и узнал ответы на вопросы, которые вас давно интересовали.

Отвечает главный специалист отдела подоходного налога Налогово-таможенного департамента Марко Кыйвер:

Кому выгодно использовать не облагаемый налогом минимум? И в каком случае от него стоит отказаться?

Необлагаемый минимум относится к годовому доходу. Если у человека годовой доход до 14 400 евро, то есть 1200 евро в месяц, ему выгодно его учитывать. В таком случае его налоговая обязанность минимальная. А если у человека зарплата превышает в месяц 1200 евро, то ему уже стоит задуматься, ведь необлагаемый подоходным налогом доход в таком случае уменьшается.

В целом, есть несколько вариантов того, как можно поступить с не облагаемым налогом минимумом.

  • Можно учитывать не облагаемый налогом минимум целиком в размере 654 евро.

  • Можно подать заявление работодателю и указать другую сумму от 0 до 654 евро. Например, можно учитывать только 100 евро.

  • Еще одна возможность - можно полностью отказаться от не облагаемого налогом минимума. Потом при подаче налоговой декларации можно получить приятный сюрприз, вернуть подоходный налог.

А если годовой доход больше, чем 1200 евро в месяц, тогда сумма, которую можно каждый месяц учитывать, пропорционально уменьшается?

Да. При этом когда ежемесячная зарплата 2100 евро и более, то уже ничего нельзя учитывать. В таком случае человеку ничего не вернут (если не предусмотрены налоговые льготы - прим. ред.). Также стоит учитывать, есть ли у человека дополнительные источники дохода, которые увеличат сумму годового дохода. Например, заработная плата, отчуждение имущества, леса, доходы от какой-нибудь платформы. Это все влияет на годовой доход и, как правило, влечет дополнительную обязанность по подоходному налогу.

Как может получиться, что люди остаются должны что-то заплатить?

Это возможно в том случае, если человек превысил свой обычный годовой доход, от которого высчитывался не облагаемый подоходным налогом минимум. Например, получил премию в конце года или ещё какой-то другой доход. В общем, если как-то меняется годовой доход, то, соответственно, может появиться дополнительный подоходный налог.

Важные даты

15 февраля – начало подача деклараций.

5 марта начинается возврат переплаченного подоходного налога тем лицам, которые подали декларацию в электронной сфере.

18 марта начинается возврат переплаченного подоходного налога тем, кто подал свои декларации на бумажном носителе. Примечательно, что скорость возврата подоходного налога не зависит от того, когда человек подал декларацию. Даже если вы первым подали декларацию, от этого не зависит скорость возврата.

30 апреля - последний день подачи декларации.

1 октября - срок, когда государство должно выплатить переплаченный подоходный налог, а налогообязанные - заплатить свой подоходный налог.

Еще больше ответов на самые частые вопросы о подаче налоговых деклараций – ЗДЕСЬ.

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