Кому выгодно использовать не облагаемый налогом минимум и в каком случае от него стоит отказаться? Отвечает эксперт

Отвечает главный специалист отдела подоходного налога Налогово-таможенного департамента Марко Кыйвер:

Кому выгодно использовать не облагаемый налогом минимум? И в каком случае от него стоит отказаться?

Необлагаемый минимум относится к годовому доходу. Если у человека годовой доход до 14 400 евро, то есть 1200 евро в месяц, ему выгодно его учитывать. В таком случае его налоговая обязанность минимальная. А если у человека зарплата превышает в месяц 1200 евро, то ему уже стоит задуматься, ведь необлагаемый подоходным налогом доход в таком случае уменьшается.

В целом, есть несколько вариантов того, как можно поступить с не облагаемым налогом минимумом.

Можно учитывать не облагаемый налогом минимум целиком в размере 654 евро.

Можно подать заявление работодателю и указать другую сумму от 0 до 654 евро. Например, можно учитывать только 100 евро.

Еще одна возможность - можно полностью отказаться от не облагаемого налогом минимума. Потом при подаче налоговой декларации можно получить приятный сюрприз, вернуть подоходный налог.

А если годовой доход больше, чем 1200 евро в месяц, тогда сумма, которую можно каждый месяц учитывать, пропорционально уменьшается?

Да. При этом когда ежемесячная зарплата 2100 евро и более, то уже ничего нельзя учитывать. В таком случае человеку ничего не вернут (если не предусмотрены налоговые льготы - прим. ред.). Также стоит учитывать, есть ли у человека дополнительные источники дохода, которые увеличат сумму годового дохода. Например, заработная плата, отчуждение имущества, леса, доходы от какой-нибудь платформы. Это все влияет на годовой доход и, как правило, влечет дополнительную обязанность по подоходному налогу.

Как может получиться, что люди остаются должны что-то заплатить?