Кому выгодно использовать не облагаемый налогом минимум и в каком случае от него стоит отказаться? Отвечает эксперт
Прием налоговых деклараций в электронной форме уже начался. RusDelfi пообщался с главным специалистом отдела подоходного налога Налогово-таможенного департамента Марко Кыйвером и узнал ответы на вопросы, которые вас давно интересовали.
Отвечает главный специалист отдела подоходного налога Налогово-таможенного департамента Марко Кыйвер:
Кому выгодно использовать не облагаемый налогом минимум? И в каком случае от него стоит отказаться?
Необлагаемый минимум относится к годовому доходу. Если у человека годовой доход до 14 400 евро, то есть 1200 евро в месяц, ему выгодно его учитывать. В таком случае его налоговая обязанность минимальная. А если у человека зарплата превышает в месяц 1200 евро, то ему уже стоит задуматься, ведь необлагаемый подоходным налогом доход в таком случае уменьшается.
В целом, есть несколько вариантов того, как можно поступить с не облагаемым налогом минимумом.
Можно учитывать не облагаемый налогом минимум целиком в размере 654 евро.
Можно подать заявление работодателю и указать другую сумму от 0 до 654 евро. Например, можно учитывать только 100 евро.
Еще одна возможность - можно полностью отказаться от не облагаемого налогом минимума. Потом при подаче налоговой декларации можно получить приятный сюрприз, вернуть подоходный налог.
А если годовой доход больше, чем 1200 евро в месяц, тогда сумма, которую можно каждый месяц учитывать, пропорционально уменьшается?
Да. При этом когда ежемесячная зарплата 2100 евро и более, то уже ничего нельзя учитывать. В таком случае человеку ничего не вернут (если не предусмотрены налоговые льготы - прим. ред.). Также стоит учитывать, есть ли у человека дополнительные источники дохода, которые увеличат сумму годового дохода. Например, заработная плата, отчуждение имущества, леса, доходы от какой-нибудь платформы. Это все влияет на годовой доход и, как правило, влечет дополнительную обязанность по подоходному налогу.
Как может получиться, что люди остаются должны что-то заплатить?
Это возможно в том случае, если человек превысил свой обычный годовой доход, от которого высчитывался не облагаемый подоходным налогом минимум. Например, получил премию в конце года или ещё какой-то другой доход. В общем, если как-то меняется годовой доход, то, соответственно, может появиться дополнительный подоходный налог.
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