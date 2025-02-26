Останется ли авиация в Эстонии конкурентоспособной? Депутаты Рийгикогу обсудили ситуацию с отменой рейсов

Депутат Рийгикогу Вадим Белобровцев выразил тревогу в связи с тем, что Эстония в сфере авиации уходит в Европе на периферию, так как некоторые фирмы, например, Ryanair и Wizzair, решили закрыть часть вылетающих из Таллинна рейсов. Вадим Белобровцев в своем вопросе отметил, что причиной закрытия маршрутов может быть повышение плат в Таллиннском аэропорту на 70 %. Белобровцев спросил министра инфраструктуры, как правительство реагирует на ситуацию.

„Считаете ли вы, что нашу авиацию ждет безоблачное будущее, и останется ли в нашем аэропорту лишь ограниченное число направлений, да еще и, по большей части, с высокой стоимостью билетов?“ – спросил Белобровцев.

Министр инфраструктуры Владимир Свет ответил, что автор вопроса ошибается и повышение аэропортовых сборов не составляет 70 %. По оценке министра инфраструктуры, авиация в Эстонии по-прежнему конкурентоспособна – добавились новые направления, планируются новые, а через Таллиннский аэропорт в прошлом году прошло рекордное число пассажиров.

На вопрос, должно ли правительство вмешаться и обеспечить авиаперевозчикам более льготные условия, министр инфраструктуры ответил, что это не то место, где необходимо государственное вмешательство. „Я считаю, что для политиков было бы принципиально неверным вмешиваться в деловые переговоры, проходящие в рыночных условиях, и в своей борьбе за политические пункты мешать работе реальных экспертов. Мы знаем, что стратегия Таллиннского аэропорта работает. Мы знаем, что они могут привлечь сюда перевозчиков. Что они могут привлечь пассажиров. И наихудшее, что мы как политики могли бы сделать, – это вмешаться в их работу и помешать им ее выполнять“, – сказал Владимир Свет.