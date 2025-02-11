10 иностранцев в выходные не пустили в Эстонию. Почему?

У иностранцев для въезда в страну или не было необходимых документов, кто-то из них давал неясные показания о цели своей поездки, или пограничники увидели в путешественниках угрозу общественному порядку.

В Эстонию за 7-9 февраля не пустили трех граждан Израиля, двух китайцев, по одному гражданину из Молдовы, Узбекистана, Таджикистана, России и Южной Кореи.

Информация от Департамента полиции и погранохраны

Ситуация на границе

Открыта ли восточная граница? Какая сейчас на восточной границе ситуация?

Да, граница открыта. Все, что касается пограничной безопасности, по-прежнему. Мы проводим пограничный контроль еще более тщательно, поэтому при пересечении границы очереди длиннее обычного.

Кто имеет право приехать в Эстонию?

В Эстонию могут приехать в путешествие, на работу илу учебу люди изо всех стран мира. Предъявляемые для въезда Эстонию требования могут зависеть от того, какие на данный момент действуют в Эстонии ограничения.

Могут ли граждане России приехать в Эстонию?

Граждане России приехать могут в Эстонию в случае, если у них для этого есть законное основание.

Требуется гражданам Украины для приезда в Эстонию виза?

Граждане Украины, являющиеся владельцами биометрического паспорта, имеют право на безвизовый въезд в Эстонию. Граждане Украины, не являющиеся владельцами биометрического паспорта, имеют право на въезд в Эстонию, если они являются беженцами либо ходатайствуют о получении временной или международной защиты.

Как быть тем гражданам Украины, у которых закончилось или скоро закончиться законное основание на пребывание в Эстонии?

Так как возвращаться в Украину сейчас опасно и сложно по логистике, Департамент полиции и погранохраны временно решил позволить находиться в Эстонии и тем гражданам Украины, у которых срок действия визы или другого законного основания на пребывание заканчивается в ближайшее время или закончился. Эти означает, что граждане Украины не должны ходатайствовать о продлении визы или других оснований для пребывания в Эстонии.