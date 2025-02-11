10 иностранцев в выходные не пустили в Эстонию. Почему?
В прошедшие выходные на пограничном пункте в Нарве развернули обратно в Россию 10 иностранцев, сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
У иностранцев для въезда в страну или не было необходимых документов, кто-то из них давал неясные показания о цели своей поездки, или пограничники увидели в путешественниках угрозу общественному порядку.
В Эстонию за 7-9 февраля не пустили трех граждан Израиля, двух китайцев, по одному гражданину из Молдовы, Узбекистана, Таджикистана, России и Южной Кореи.
Информация от Департамента полиции и погранохраны
Ситуация на границе
Открыта ли восточная граница? Какая сейчас на восточной границе ситуация?
Да, граница открыта. Все, что касается пограничной безопасности, по-прежнему. Мы проводим пограничный контроль еще более тщательно, поэтому при пересечении границы очереди длиннее обычного.
Кто имеет право приехать в Эстонию?
В Эстонию могут приехать в путешествие, на работу илу учебу люди изо всех стран мира. Предъявляемые для въезда Эстонию требования могут зависеть от того, какие на данный момент действуют в Эстонии ограничения.
Могут ли граждане России приехать в Эстонию?
Граждане России приехать могут в Эстонию в случае, если у них для этого есть законное основание.
Требуется гражданам Украины для приезда в Эстонию виза?
Граждане Украины, являющиеся владельцами биометрического паспорта, имеют право на безвизовый въезд в Эстонию. Граждане Украины, не являющиеся владельцами биометрического паспорта, имеют право на въезд в Эстонию, если они являются беженцами либо ходатайствуют о получении временной или международной защиты.
Как быть тем гражданам Украины, у которых закончилось или скоро закончиться законное основание на пребывание в Эстонии?
Так как возвращаться в Украину сейчас опасно и сложно по логистике, Департамент полиции и погранохраны временно решил позволить находиться в Эстонии и тем гражданам Украины, у которых срок действия визы или другого законного основания на пребывание заканчивается в ближайшее время или закончился. Эти означает, что граждане Украины не должны ходатайствовать о продлении визы или других оснований для пребывания в Эстонии.
Могут ли граждане третьих стран использовать Эстонию для транзита?
Да, иностранцы могут использовать Эстонию для транзита.
Откуда должны военные беженцы въезжать в Эстонию?
На данный момент авиасообщение с Украиной приостановлено, поэтому люди прибывают в Эстонию наземным транспортом. Департамент полиции и погранохраны советует въезжать в Эстонию через Икла.
Можно ли въезжать в Эстонию по небольшим дорогам?
У граждан Украины есть право въезжать в Эстонию без визы. Хотя мы советуем въезжать в Эстонию через Икла, разрешено въезжать в Эстонию другим дорогам.
Как департамент будет поступать с людьми, которые, по их словам, являются военными беженцами, но у которых нет гражданства Украины?
При въезде в Эстонию мы проверим, есть ли у человека действующие рейсовые документы и основание для нахождения в Эстонии, и выясним причину прибытия в Эстонию. Если у человека нет документа или права для нахождения в Эстонии, тогда будет решаться, допустить ли человека в Эстонию или нет.