Министр Свет об отмене шести рейсов Ryanair: схожую тактику компания применяет сейчас в Дании, Испании и в других европейских странах(2)
Министр инфраструктуры Владимир Свет (Социал-демократическая партия) прокомментировал RusDelfi новость о том, что Ryanair отменил шесть прямых рейсов из Таллинна.
Авиакомпания Ryanair приостановила продажу билетов и отменила рейсы с апреля по октябрь из Таллинна в Биллунд, Бергамо, Пафос, Рим, Тревизо и Вену.
„Новость о сокращении числа полетов Ryanair из Таллинна нельзя назвать приятной: отмененные рейсы сократят число пассажиров Таллиннского аэропорта примерно на 5%, - говорит министр Свет. - С одной стороны, авиакомпания не уведомила Таллиннский аэропорт надлежащим образом. С другой стороны, схожую тактику Ryanair применяет сейчас в Дании, Испании и в других европейских странах, и Таллинн здесь, увы, не исключение. Отмечу, что Ryanair – важный, но далеко не единственный перевозчик в нашем аэропорту. Наша последовательная стратегия уже давно направлена на максимальную диверсификацию: больше разных авиакомпаний и линий гарантируют большую стабильность. В этом году из Таллинна можно будет отправиться в три новых места – Барселону, Рейкьявик и Тирану. Так что в общей сложности этим летом из Таллинна можно будет напрямую улететь в 49 городов“.
По словам Света, государство поддерживает аэропорт в том числе выделяя средства на региональные аэропорты, охрану и пособие для привлечения авиалиний. „Это эффективная стратегия, которая позволяет привлекать авиакомпании и обеспечивать больше направлений для пассажиров. Сейчас мы продаем самолеты, которые прежде использовала Nordica и которые принадлежат госкомпании Transpordi Varahaldus. Надеюсь, что хотя бы часть средств, которые поступят в бюджет от их продажи, можно будет направить на привлечение новых авиакомпаний в Таллинн“, - ответил он RusDelfi.