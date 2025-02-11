Министр Свет об отмене шести рейсов Ryanair: схожую тактику компания применяет сейчас в Дании, Испании и в других европейских странах

„Новость о сокращении числа полетов Ryanair из Таллинна нельзя назвать приятной: отмененные рейсы сократят число пассажиров Таллиннского аэропорта примерно на 5%, - говорит министр Свет. - С одной стороны, авиакомпания не уведомила Таллиннский аэропорт надлежащим образом. С другой стороны, схожую тактику Ryanair применяет сейчас в Дании, Испании и в других европейских странах, и Таллинн здесь, увы, не исключение. Отмечу, что Ryanair – важный, но далеко не единственный перевозчик в нашем аэропорту. Наша последовательная стратегия уже давно направлена на максимальную диверсификацию: больше разных авиакомпаний и линий гарантируют большую стабильность. В этом году из Таллинна можно будет отправиться в три новых места – Барселону, Рейкьявик и Тирану. Так что в общей сложности этим летом из Таллинна можно будет напрямую улететь в 49 городов“.