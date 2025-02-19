Будьте бдительны! Системы электронной почты стали наиболее уязвимыми местами предприятий

Количество кибератак на компании с каждым годом достигает новых рекордов. Если, по данным CERT-EE, в 2023 году было зафиксировано 3314 инцидентов с последствиями, то в прошлом году их число выросло уже до 6515. В последние годы значительно увеличилось число атак через облачную систему электронной почты Microsoft (Office365), и все чаще они затрагивают средние и малые предприятия. По данным крупнейшей в Эстонии ИТ- и телекоммуникационной компании Telia, в прошлом году попытки взлома облачных систем электронной почты были зафиксированы по меньшей мере у ста бизнес-клиентов Telia. Согласно статистике CERT-EE за 2024 год, в прошлом году было зарегистрировано 134 случая компрометации учетных записей пользователей.

„Многие руководители фирм до сих пор считают, что их бизнес слишком мал, чтобы заинтересовать преступников. Но на самом деле именно небольшие компании часто обладают слабой защитой – у них, например, отсутствуют знания о необходимости использования VPN и многофакторной аутентификации, а также навыки их внедрения. Это делает их легкой мишенью“, - отметил архитектор решений кибербезопасности Telia Матис Пальм.

„Мы ежедневно наблюдаем, как злоумышленники используют уязвимости почтовых серверов и привычку пользователей применять одни и те же пароли в различных порталах и для рабочей почты. Если раньше хакеры просто пытались выманить пароли сотрудников, то теперь атаки стали значительно сложнее, – объяснил он. – Зачастую преступники стремятся перехватить сессии многофакторной аутентификации сотрудников и регистрировать на свое имя мобильные устройства за рубежом, чтобы от имени пользователя войти в корпоративную почтовую систему. Попав внутрь, злоумышленники могут месяцами отслеживать переписку компании, чтобы в нужный момент вмешаться, например, в важную сделку и подменить реквизиты банковского счета получателя, куда клиент должен перевести деньги“.

Операционные системы требуют постоянного внимания