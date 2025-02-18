Правда ли, что в Евросоюзе вступил в силу закон, разрешающий добавлять в пищу порошок из мучных червей?
В феврале 2025 года в соцсетях распространились сообщения о новом европейском законе, который позволяет производителям добавлять в продукты порошок, сделанный из личинок хрущака. Мы решили проверить, так ли это на самом деле.
12 февраля о законе, вступившем в силу в Евросоюзе, сообщил в своём Telegram-канале спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин. „В хлеб, сыр, джем и макаронные изделия теперь можно добавлять перетёртое насекомое. В качестве аргументов в пользу такого решения европейские политики говорят, что добавка из червей — альтернативный источник белка“, — написал спикер Госдумы. Володин также заявил: „На самом деле [этот закон] — последствие санкционной политики Запада в отношении нашей страны, которая обернулась для Европы крахом экономики, закрытием производств и серьёзными проблемами в агропромышленности“. На момент написания этого разбора пост Володина набрал 1,3 млн просмотров.Ещё раньше об этом писали и другие Telegram-каналы. 4 февраля канал Zergulio (122 000 просмотров) сообщил, что с 10 февраля Европейская комиссия расширяет список насекомых, разрешённых к употреблению в пищу. Вслед за этим о „добровольно-принудительном“ употреблении европейцами в пищу насекомых написали и другие каналы, в том числе „Соловьёв“ (268 000), „Бочарик (ага, тот самый)“ (223 000), „Дядя Слава“ (187 000), „Путин в Telegram“ (183 000), „Небожена“ (128 000) и „КБ. Экономика“ (149 000).
20 января 2025 года в „Официальном журнале Европейского союза“ был опубликован документ, в котором и правда упоминаются мучные черви. В нём Еврокомиссия постановляет разрешить продажу обработанного ультрафиолетом порошка из цельных личинок Tenebrio molitor (жёлтого мучного червя) в качестве продукта питания.
Эту методику — обработку ультрафиолетом порошка из личинок — зарегистрировала компания Nutri’Earth, которая специализируется на производстве витамина D3 (он же холекальциферол), способствующего усвоению кальция и фосфора в организме. Заявка была подана ещё в 2019 году, затем, как следует из документа, Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов проводило экспертизу порошка и самой методики. В итоге авторы заявки получили положительную оценку.
Согласно документу Еврокомиссии, компания Nutri’Earth имеет право использовать обработанный ультрафиолетовым излучением порошок из целых личинок Tenebrio molitor в хлебе и булочках, тортах, макаронных изделиях, переработанных картофельных продуктах, сыре и сырных продуктах, а также фруктовых и овощных компотах. Также определены условия обязательной маркировки. Во-первых, на продуктах будет необходимо указывать, что товар содержит витамин D, полученный путём ультрафиолетовой обработки. Во-вторых, компании придётся информировать покупателей о том, что в продукте содержится порошок из личинок — это нужно для тех, у кого есть пищевая аллергия на животный белок или ракообразных. В заключительной части документа указывается, что обработанный ультрафиолетом порошок, полученный из цельных личинок Tenebrio molitor, должен быть включён в список новых продуктов питания ЕС.
В целом посты в Telegram-каналах соответствуют реальности, но в них — и особенно в заявлении Володина — есть существенные неточности.
Во-первых, ничего нового в использовании мучных червей в продовольствии нет. Еврокомиссия ещё 1 июня 2021 года разрешила использовать сушёных личинок Tenebrio molitor в качестве продукта питания. В документе от 20 января 2025 года речь идёт о тех же самых мучных червях, но обработанных ультрафиолетом.
Во-вторых, в документе не говорится о повсеместном или добровольно-принудительном внедрении нового продукта питания. Монополией на его производство обладает французская компания, специализирующаяся на биодобавках.
В-третьих, слова Володина о внедрении ЕС добавок из насекомых как о неизбежных последствиях санкционной политики Запада против России выглядят анахронизмом. Мучных червей разрешили использовать в качестве продукта питания ещё до 2022 года и введения большинства действующих сейчас санкций против России.
Кроме того, продукты, содержащие насекомых, применяются и в России. Осенью 2022 года вице-премьер и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на выставке Innofood похвалил производителей бургеров с котлетой, состоявшей из растительных белков с добавлением концентрата личинки мух чёрной львинки, и сказал, что Россия идёт в ногу со временем.
10 октября 2023 года вышло распоряжение правительства РФ о внесении в перечень сельскохозяйственной продукции сразу нескольких позиций, среди которых были мука из мухи чёрной львинки и охлаждённое пюре из личинок той же мухи. В том же году российские СМИ сообщали, что в России налаживается производство муки из сверчков.
Таким образом, Еврокомиссия действительно одобрила использование порошка из мучных червей. Однако речь идёт о конкретном способе обработки порошка, а употребление самих насекомых в пищу в Евросоюзе разрешили ещё несколько лет назад. Кроме того, к введённым в 2022 году санкциям против России, вопреки заявлениям спикера Госдумы, это отношения не имеет.
Итог: Полуправда