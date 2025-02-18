Правда ли, что в Евросоюзе вступил в силу закон, разрешающий добавлять в пищу порошок из мучных червей?

12 февраля о законе, вступившем в силу в Евросоюзе, сообщил в своём Telegram-канале спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин. „В хлеб, сыр, джем и макаронные изделия теперь можно добавлять перетёртое насекомое. В качестве аргументов в пользу такого решения европейские политики говорят, что добавка из червей — альтернативный источник белка“, — написал спикер Госдумы. Володин также заявил: „На самом деле [этот закон] — последствие санкционной политики Запада в отношении нашей страны, которая обернулась для Европы крахом экономики, закрытием производств и серьёзными проблемами в агропромышленности“. На момент написания этого разбора пост Володина набрал 1,3 млн просмотров.Ещё раньше об этом писали и другие Telegram-каналы. 4 февраля канал Zergulio (122 000 просмотров) сообщил, что с 10 февраля Европейская комиссия расширяет список насекомых, разрешённых к употреблению в пищу. Вслед за этим о „добровольно-принудительном“ употреблении европейцами в пищу насекомых написали и другие каналы, в том числе „Соловьёв“ (268 000), „Бочарик (ага, тот самый)“ (223 000), „Дядя Слава“ (187 000), „Путин в Telegram“ (183 000), „Небожена“ (128 000) и „КБ. Экономика“ (149 000).

20 января 2025 года в „Официальном журнале Европейского союза“ был опубликован документ, в котором и правда упоминаются мучные черви. В нём Еврокомиссия постановляет разрешить продажу обработанного ультрафиолетом порошка из цельных личинок Tenebrio molitor (жёлтого мучного червя) в качестве продукта питания.

Эту методику — обработку ультрафиолетом порошка из личинок — зарегистрировала компания Nutri’Earth, которая специализируется на производстве витамина D3 (он же холекальциферол), способствующего усвоению кальция и фосфора в организме. Заявка была подана ещё в 2019 году, затем, как следует из документа, Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов проводило экспертизу порошка и самой методики. В итоге авторы заявки получили положительную оценку.