Рынок штормит: эстонцы активно выставляют на продажу леса, цены падают

„Снизилась и цена лесных участков“, – отметил в передаче „Лес и экономика“ руководитель Eesti Metsameister OÜ Йоэль Лобьякас. Он рассказал, что если раньше за гектар леса с хорошими условиями роста можно было получить до 4000 евро, то теперь цена упала до диапазона 2500-3000 евро.

Лобьякас пояснил, что на изменение цен повлияли несколько факторов. Одним из них стало изменение расчета земельного налога. „Более крупные владельцы лесов стали осторожнее, так как рост земельного налога на больших территориях может значительно повлиять на финансовые результаты“, – пояснил Лобьякас. В то же время активность снизилась и среди мелких владельцев.

Еще одним фактором является политика Эстонии в сфере лесного хозяйства, особенно правила охраны птиц - трехмесячный запрет на вырубку лесов в период весеннего гнездования тоже сильно влияет на лесной сектор.

Раньше с лесными участками заключались недобросовестные сделки?

Интересно, что раньше скупка леса не казалась инвесторам невыгодным занятием. В 2019 году даже стал известен случай, когда пожилой мужчина продал свой лесной участок, не отдавая в этом отчет. Родственники мужчины подозревали, что несколько лесных фирм воспользовались неважным состоянием здоровья пенсионера, чтобы получить хороший участок леса. Житель Пайде Харальд Кярпук даже не понял, насколько большой участок леса он по дешевке продал у нотариуса. Обнаружил он это в конце лета 2016 года, когда поехал в район Вяэтса осмотреть свои лесные угодья и обнаружил, что незнакомые люди оживленно пилят в его лесу деревья. Харальд не знал, что это больше не его участок.

Позже дочь Катрин задала отцу много вопросов о продаже леса и выяснила, что отец не знает, сколько своего леса он продал и за сколько. Катрин подозревала, что здесь имел место сговор лесных фирм. Однако нотариус Эне Нука, которая оформляла сделку, говорит, что Харальд Кярпук, заключая договор, все понимал: "По моей оценке, господин Кярпук, заключая договор, все понимал, иначе я бы не заверила этот договор“.

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