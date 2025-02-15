Спецпосланник Трампа заявил, что не видит Европу за столом мирных переговоров по Украине

„Чего мы не хотим делать, так это вступать в большую групповую дискуссию“, — сказал Келлог на „Украинском ланче“, организованном Фондом Пинчука в рамках Мюнхенской конференции по безопасности (цитата по CNBC).

„Мы не будем повторять „Минск““, — сказал Келлог, пояснив, что „там было много людей за столом и они не имели никакой возможности приобщиться к мирному процессу — это не принесло успеха“ (цитата по „РБК-Украина“).

При этом премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, также участвовавший в „Украинском ланче“, заявил, что исключение Европы из переговоров было бы „политически неприемлемым“, сообщает CNBC.

Принимавшая участие в дискуссии премьер-министр Исландии Криструн Мьёдль Фростадоуттир, в свою очередь, отметила, что в Европе „до сих пор не уверены в том, что хотят сделать США“, чтобы достичь мира в Украине. Лидерам европейских стран, добавила она, „трудно постоянно реагировать на неясные комментарии“.

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